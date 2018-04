Pénteken találkozik Mun Dzse In és Kim Dzsong Un

Mun Dzse In dél-koreai elnök április 27-én a két országot elválasztó demarkációs vonalon találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre virradóra a találkozó programját.



Im Dzsong-szeok, a dél-koreai elnök kabinetfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta: a két vezető az országaikat elválasztó beton akadályoknál találkozik, majd a dél-koreai díszőrség kíséri őket a tárgyalások helyszíneként szolgáló Panmindzson határfaluba a fogadási ceremóniára.



A hivatalos megbeszélések egy órával Kim Dzsong Un megérkezését követően kezdődnek helyi idő szerint reggel 10 óra 30 perckor. Úgy tudni, a megbeszélések központi témája a katonai feszültségek leépítése lesz a két Korea között. Mun egyben arról szeretné meggyőzni a kommunista állam vezetőjét, hogy hagyjon fel atomprogramjával.



A program szerint az első tanácskozást követően a két vezető külön ebédel, majd délután egy közös faültetési ceremóniára ismét összejönnek.



Im Dzsong-szeok szerint a két vezető "békét és virágzást" szimbolizáló fenyőfát ültet a demarkációs vonalon. Ehhez az észak-koreai Pektu és a dél-koreai Halla-hegy földjét használják, majd a fát az észak-koreai Tedong folyó és a dél-koreai Han folyó vizével öntözik meg.



Mun Dzse In és Kim Dzsong Un ezt követően közös sétát tesznek Panmindzsonban, mielőtt ismét a tárgyalóasztalhoz ülnének.



Im Dzsong-szeok hozzátette: Kim és Mun a megbeszélések végén aláírnak egy megállapodást és tesznek egy bejelentést is. Ezek tartalmáról a dél-koreai kabinetfőnök nem közölt részleteket. Mint mondta, a megbeszéléseket egy filmnézéssel egybekötött díszvacsora zárja.



Kim Dzsong Un személyében 65 éve először lép észak-koreai vezető dél-koreai területre. A történelmi találkozóra szöuli értesülések szerint az észak-koreai vezetőt húga, Kim Jo Dzsong, illetve Kim Jong Nam névleges államfő is elkíséri. Kim Jo Dzsong és Kim Jong Nam februárban ellátogattak a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett téli olimpiára.



A két ország több mint hat évtizede hivatalosan hadban áll egymással, miután az 1950-53-as koreai háború csak tűzszüneti egyezménnyel zárult, és a felek nem kötöttek békeszerződést.



Az Egyesült Államok élénk figyelemmel követi a Korea-közi eseményt, amely előrejelzésként szolgálhat a május végén vagy június elején esedékes, történelmi jelentőségű csúcstalálkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un között.