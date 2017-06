Pentagon: Kína fontolgatja globális katonai jelenlétének kiterjesztését

A korábbi jelentésekben a védelmi minisztérium elsősorban Kínának a Dél-kínai-tengeren végrehajtott katonai műveleteire összpontosított, ezen belül is főleg az ott létrehozott mesterséges szigetekkel foglalkozott.



Az idei jelentésben azonban a Pentagon elsősorban Kína Ázsián kívüli tevékenységét veszi számba. Megállapítja, hogy Kína tavaly katonai támaszpont építésébe fogott a kelet-afrikai Dzsibutiban, ahol egyébként amerikai katonai bázis is van. "Kína valószínűsíthetően további katonai támaszpontokat hoz létre olyan országokban, amelyekhez régóta tartó, baráti viszony fűzi"- szögezi le a jelentés, Pakisztánra egyértelműen is utalva. Elemzők szerint tudni való, hogy Kínának jól bejáratott és fontos kereskedelmi kapcsolatai vannak Dél-Ázsiában, Közép-Ázsiában és Afrikában.



A jelentést a Pentagon pár nappal azt követően hozta nyilvánosságra, hogy Rex Tillerson külügyminiszter és James Mattis védelmi miniszter Ausztráliában tárgyalva azt hangsúlyozta: Kína még mindig nem tett eleget a térség stabilitásáért. "Kína jelentős gazdasági és kereskedelmi hatalom, és gyümölcsöző kapcsolatokat szeretnénk vele, de nem engedhetjük meg, hogy gazdasági hatalmával megvásárolja a más problémák megoldása alóli kibúvót, lett légyen szó a Dél-kínai-tenger szigeteinek militarizálásáról vagy az észak-koreai nukleáris és ballisztikusrakéta-programokat illető kudarcáról" - fogalmazott Sydneyben Tillerson.



A Pentagon jelentése szót ejt arról is, hogy Kína meglepő gyorsasággal modernizálja fegyverzetét. Hiperszonikus rakétákat, irányított energiát kibocsátó fegyvereket, világűrbe telepített fegyverrendszereket fejleszt. Hadereje modernizálásához többféle eszközt vesz igénybe, "külföldi katonai titkok megszerzésétől számítástechnikai bűnözésen át bizalmas anyagokhoz hozzáférő, kínai nemzetiségű magánemberek felhasználásig".



A Pentagon jelentésére Peking egyelőre nem reagált.