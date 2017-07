Párizs ad otthont a 9. Rubik-kocka vb-nek

Párizsban rendezik meg a 9. Rubik-kocka világbajnokságot, amelyen a világ minden tájáról érkező 1100 legjobb játékos július 13. és 16. között mérheti össze a tudását.



Ez az első alkalom, hogy a francia főváros ad otthont a világhírű magyar találmány nemzetközi versenyének, amelyet 1982 óta rendeznek meg.



Először Budapesten gyűltek össze a játék szerelmesei. Akkor még egyetlen kategória volt, idén már 18. Két évvel ezelőtt Sao Paulóban, 2013-ban Las Vegasban, 2011-ben pedig Bangkokban rendezték a világbajnokságot.



A 9. Rubik-kocka világbajnokság a nagyközönség számára nyilvános, de a versenyben kizárólag a világ legjobbjai vehetnek részt.



A négynapos rendezvény legfőbb versenye a hagyományos 3x3-as kocka kirakása két kézzel, de félkezes, csukott szemű kirakós és egyéb kategóriákban is be lehet szállni, valamint más formák - mint a Megaminx, a Pyraminx vagy a Rubik-óra - legkevesebb forgatásból kirakásának világbajnokságát is megrendezik.



Ma a legjobbak átlagosan 5-6 másodperc alatt rakják ki a Rubik-kockát. A párizsi világbajnokság sztárja a 21 éves ausztrál Feliks Zemdegs lesz, aki hat kategóriában eddig nyolc világrekordot döntött meg, köztük a 3x3-as kocka klasszikus, két kezes kirakásában is ő a legjobb: 4,73 másodperc alatt tekerte egymás mellé a színeket.



Két legnagyobb riválisa egy holland tinédzser, Mats Valk és az amerikai, alig 15 éves Max Park.



Az 1980-as évek legnagyobb sikerű fejtörő játékából több mint ötszázmillió példányt adtak el, népszerűsége mindmáig töretlen. A párizsi világbajnokság szervezői szerint Franciaországban évente félmillió Rubik-kockát vásárolnak.