Pankrátor Trump lezúzta a CNN-t, több nagyvárosban tüntettek az elnök ellen - GALÉRIA

Tüntetés Trump ellen New Yorkban a Trump hotel előtt. Forrás: AP

New Yorkban, Los Angelesben, New Orleansban, Seattle-ben, Philadelphiában, és még számos más - a CBS hírtelevízió szerint. A szervezők szerint azért kell felelősségre vonni az elnököt, mert megsértette az alkotmányt és akadályozta az igazságszolgáltatást."Úgy gondoljuk, hogy Trump alkotmánysértéseket követett el, folyamatosan hazudott, csalt, és olyan törvényeket fogadtat el, amelyekből az ország kárára elsősorban ő húz hasznot és a milliárdos barátai"- közölték honlapjukon a szervezők.

Los Angelesben is tüntettek Trump ellen. Forrás: Getty Images

Helyszíni beszámolók szerintKözben Donald Trump és az őt keményen bíráló CNN hírtelevízió közötti csörte újabb epizódja miatt hangos az amerikai média.Rövid idő alatt ez lett a folyton twitterező amerikai elnök eddigi egyik legnézettebb bejegyzése.A CNN a videóra reagálva azt írta közleményében:A CNN szerint az elnök helyettes szóvivője, Sarah Huckabee Sanders nyilvánvalóan hazudott a minap, amikor azt mondta, hogy az elnök soha semmilyen formában és módon nem buzdított erőszakra."Ahelyett, hogy készülne a külföldi útjára, első találkozójára Vlagyimir Putyinnal, foglalkozna Észak-Koreával és dolgozna az egészségbiztosítási törvényen, a hivatali méltóságán mélyen aluli, gyerekes dolgokra ragadtatja magát"- írta a CNN.Más újságírói szervezetek és sajtóorgánumok, illetve ismert demokrata párti vezetők is elítélték a felvételt.A CBS úgy tudja, hogy a "megbütykölt" felvétel eredetije 2007-ben készült, amikor Trump részt vett egy pankrációs meccsen.

, hogy a minap távoznia kellett a CNN-től három oknyomozó újságírónak, mert - mint az amerikai hírtelevízió állította - nem kellően alátámasztott, orosz vonatkozású riportot készítettek. A CNN visszavonta a riportot, amely Trump egyik munkatársa, Anthony Scaramucci és egy orosz bankár közötti állítólagos egyeztetésről szólt.Trump már az elnöksége előtt is, többször is számon kérte az ABC, az NBC és a CBS televíziókon, valamint a The New York Times és a The Washington Post című lapokon a róla szóló "hamis híreket".