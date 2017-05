Paks II.: Süli János bízik a befejezés határidejének tartásában

Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter bízik abban, hogy Paks II. 2026-ban üzemelni fog, az előkészítő beruházások a jövő év elején indulhatnak.



A miniszter hétfői budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az Európai Bizottságnak az állami támogatási ügyében folytatott, 16 hónapig tartó vizsgálata megakasztotta a fővállalkozói szerződés végrehajtását, ennek a véghatáridőre gyakorolt esetleges hatását jelenleg elemzik, és előterjesztést készítenek róla a kormánynak.



Hangsúlyozta, kiemelten foglalkoznak azzal, hogy az államközi szerződésben szereplő 40 százalékos hazai beszállítói arány elérhető legyen, de felhívta a figyelmet ennek nehézségeire is.



Süli János elmondta azt is: Aszódi Attila korábbi kormánybiztos államtitkárként fog dolgozni mellette.



Kérdésre válaszolva Aszódi Attila kijelentette: az orosz hitelkeretet megnyitották, ebből hamarosan megtörténhetnek az első kifizetések az orosz fővállalkozónak, de az államközi finanszírozási szerződés szerint Magyarországnak bármikor joga van az előtörlesztésre további díjak és kamatok nélkül.



Süli János ismertetése szerint a munkamegosztás alapján Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternél marad a Paks II beruházást érintő brüsszeli kapcsolattartás. A tárca nélküli miniszter feladatkörébe tartozik egyebek mellett a két új blokk tervezéséről, beszerzéséről, kivitelezéséről, illetve a nukleáris fűtőanyag ellátás biztosításáról szóló megállapodások szakmai irányítása, koordinációja, és ő felel a megvalósítással kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért.



A tárca nélküli miniszter kiemelte, hozzá tartozik a két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés összehangolása is. Elmondta, hogy a munkálatok csúcsidején 10-11 ezer ember dolgozik majd a területen, nekik a többi között lakást, étkezést, egészségügyi ellátást kell biztosítani. Hangsúlyozta, hogy hosszú távon fenntartható térségfejlesztést, tőkeerős helyi gazdaságot szeretnének megvalósítani.



Kérdésre válaszolva megismételte, hogy a paksi beruházás megvalósítására kötött szerződés előnyös. Az akkori parlamenti pártok 2009-ben konszenzussal döntöttek a beruházás mellett. Kijelentette: az atomerőműnek nincs alternatívája Magyarországon, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az atomenergia és a megújuló energia kiegészítik egymást a hazai energiamixben.



Szintén egy kérdésre kijelentette, szerinte, ha a jelenlegi ellenzék nyerné a következő választást, ők sem állítanák le a beruházást.