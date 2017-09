Ötös fokozatúvá erősödött a karibi térségben tomboló Maria hurrikán

A vihar "egy rendkívül veszélyes" hurrikánná fejlődött, óránként 260 kilométeres sebességű széllel és még ennél is erősebb széllökésekkel - írta figyelmeztetésében a hurrikánközpont.



A Maria hurrikán "szeme" jelenleg mintegy 55 kilométerre északra halad el Martinique szigetétől és Dominica szigetétől (Dominikai Közösség) mintegy 70 kilométerre keletre-délkeletre.



A Miami székhelyű meteorológiai központ szerint a Kis-Antillák szigetlánc térségében tomboló hurrikán ereje tovább is fokozódhat az éjjel.



A Franciaországhoz tartozó Martinique szigetén a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el, árhullám veszélyére figyelmeztették a településeket, és válságkészültségbe helyeztek több száz tűzoltót, rendőrt, csendőrt és katonát. A szintén Franciaországhoz tartozó Guadeloupe szigetén elrendelték a hurrikán által veszélyeztetett települések evakuálását, árvizek, árhullámok és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetve a lakosságot.



A Maria, amely jelenleg óránként 17 kilométeres sebességgel nyugat-délnyugat irányban halad, az említett szigeteken túl Saint Kitts és Nevis, valamint az Egyesült Királysághoz tartozó Montserrat szigetét is fenyegeti.



Az amerikai hurrikánközpont emlékeztetett: az Irma nevű hurrikán pusztításait követően ez már a második szélvihar, amely lecsapni készül ebben a hónapban az úgynevezett Szélcsendes-szigetekre. A karibi térségben hurrikán és trópusi vihar miatti figyelmeztetéseket adtak ki az amerikai és a brit Virgin-szigeteken, Antiguán és Barbudán, illetve a Szent Márton-sziget francia, valamint holland felén is. Ezen szigetek legtöbbje már kiterjedt pusztításokat szenvedett szeptember elején az Irma hurrikántól, amely több mint 80 életet követelt a karibi térségben és az Egyesült Államok területén.