Osztrák rendőrségi vezető: meg kell akadályozni, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság

Itt az ideje, hogy az illegális migráció megfékezésének konkrét lépéseiről essen szó, és meg kell akadályozni, hogy a 2015-ös hasonló válság alakuljon ki - hangsúlyozta Franz Lang, az osztrák bűnügyi rendőrség vezetője csütörtökön Szarajevóban a balkáni térség migrációjával foglalkozó konferencián.



Mint mondta: az Európai Unión belül továbbra is keresik a megoldást arra, hogyan és hol lehetne az EU-n kívül befogadóközpontokat létrehozni, lehetséges országokként pedig korábban Egyiptom és Ukrajna neve merült fel. Rámutatott, hogy már három éve folyik a vita az uniós határokon kívüli központokról, ahol a bevándorlókat regisztrálnák, ellátnák, és ahol beadhatnánk menedékjogi kérelmeiket, előrelépés azonban még nem történt az ügyben.



Franz Lang szerint az utóbbi években minden érintett ország tanult valamit a kialakult helyzetből, és mindegyik állam tett valamilyen lépéseket, most viszont az lenne a fontos, ha ezek az országok közös stratégiát dolgozzanak ki, és közösen keressék a megoldást.



Az Európai Unió számos módszert és taktikát dolgozott ki arra, hogyan lehetne megakadályozni az embercsempészetet és hatékonyabban azonosítani az érintetteket - magyarázta az osztrák rendőrségi vezető. A cél most az lenne - folytatta -, hogy a nyugat-balkáni országok is bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe, és az uniós tagállamokkal közösen vegyenek részt a helyzet megoldásában. Rámutatott, hogy a politikai folyamatok nagyon lassúak, és egyes nyugat-balkáni országok 2025-ös uniós csatlakozási dátuma még messze van, annak azonban semmi akadálya sincs, hogy a tagjelölt országok rendőrségei együttműködjenek az uniós országok hatóságaival.



Franz Lang szerint a legnagyobb problémát az embercsempészet jelenti, június 18-19-én éppen ezért Bécsben ülnek össze a migrációval sújtott országok rendőrségi vezetői, hogy az embercsempészet elleni harc következő lépéseiről tárgyaljanak.



A migrációval foglalkozó szarajevói találkozón Bosznia-Hercegovina belügyminisztere mellett Albánia, Görögország, Horvátország, Macedónia, Szerbia, Montenegró és Szlovénia belügyi tárcavezetői vesznek részt.