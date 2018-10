Összeütközött két teherhajó Korzika közelében

Összeütközött vasárnap egy tunéziai és egy ciprusi teherhajó Korzika szigetétől mintegy 30 kilométerre északnyugatra. A tunéziai Ulysse és a ciprusi CLS Virginia is üres volt a baleset idején. A CLS Virginia orrán több méteres hasadék keletkezett, a vízen pedig egy 300 méter széles és legalább 1 kilométer hosszú folt jelent meg, valószínűleg az üzemanyag kezdett szivárogni az egyik hajóból. Az Ulysse az olaszországi Genovából tartott Tunisz felé, és a vizsgálatra rálátó egyik forrás az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy a hajó valószínűleg túl gyorsan haladt, és ezért nem tudta időben elkerülni az ütközést. Franciaországból egy mentő- és egy támogató, kárelhárító hajó is elindult a baleset helyszínére. A szennyeződés elhárításához Olaszország is segítséget ajánlott fel.