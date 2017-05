Összefog a szerb és a román határrendészet az illegális bevándorlás ellen

Román és szerb határrendészek közösen fognak járőrözni a két ország határán az illegális bevándorlás és a határmenti bűnözés megfékezése érdekében a román kormány pénteki ülésén jóváhagyott egyezmény értelmében.



Románia, illetve Szerbia belügyminisztériuma tavaly november 10-én Temesváron kötött megállapodást határőrizeti együttműködésük javításáról.

A közös járőrözéstől azt remélik, hogy hozzájárul a két fél közötti információcsere javításához, az államhatár hatékonyabb őrzéséhez, az államhatár jogi státusának biztosításában illetékes román és szerb hatóságok közti együttműködés javításához.



A román-szerb megállapodás az együttműködésben részt vevő hatóságok illetékességét, a közös őrjáratok összetételét, működési területét, kommunikációs csatornáit, és a költségek megosztását is szabályozza, és meghatározatlan időre szól.



A pénteken elfogadott kormányhatározatról kiadott közlemény nem tér ki arra, hogy mikor és a közös határszakasz mely térségeiben kezdik meg közös járőrözésüket a román és szerb határrendészek.



Tavaly október végén a bukaresti média arról számolt be, hogy feszültség támadt Románia és Szerbia között a migránsok miatt, mivel a két ország közötti toloncegyezmény ellenére Belgrád nem volt hajlandó a Szerbia felől Romániába érkező határsértők zömét visszafogadni.



Alexandra Popescu, a határrendőrség szóvivője a Digi 24 hírtelevíziónak azt mondta: a közös határszakaszon 2016-ban tetten ért mintegy 300 határsértő közül több mint 200 visszafogadását elutasította Szerbia.



Idén tavasszal látványosan megnőtt a migrációs nyomás a szerb-román határon: áprilisban több határsértőt (634) tartóztattak fel a román határrendészek, mint az első negyedévben (420), és a szerb-román határon idén elfogott migránsok száma már most meghaladja a tavalyi éves adatot.



Bár az MTI a román belügyminisztérium mindkét illetékes szervétől adatokat kért és kapott a migrációs nyomás növekedéséről, sem a határrendészet, illetve bevándorlási hivatal nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen most az együttműködésük a szerb partnerintézményekkel, visszafogadnak-e minden onnan érkező határsértőt, és mennyi ideig tart az eljárás.