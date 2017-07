Összecsaptak a rendőrökkel szélsőbaloldali tüntetők Hamburgban

Összecsaptak a rendőrökkel szélsőbaloldali tüntetők csütörtökön Hamburgban, a G20 csoport csúcstalálkozójának előestéjén.



A G20 - Üdv a pokolban (G20 - Welcome to Hell) nevű tüntetés nagyjából egy órán keresztül feszült, de erőszakmentes légkörben zajlott. 20 óra körül azonban a feketébe öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró demonstrálók tűzijátékokat gyújtottak és kövekkel, palackokkal dobálták meg a rohamrendőröket, akik paprikaspray-vel és vízágyúk bevetésével válaszoltak.



A hamburgi rendőrség közleménye szerint szóvivőjüket is megtámadták.