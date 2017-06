Összecsaptak a jobb és baloldali tüntetők Portlandban

Jobboldali demonstrálók és baloldali tüntetők csaptak össze vasárnap délután és este az Egyesült Államokban, az oregoni Portland városában.



Az összecsapást rohamrendőrök oszlatták szét, legalább 15 embert letartóztattak.



A Trump Szólásszabadság Rali névre keresztelt jobboldali demonstrációt a városháza melletti téren tartották, amikor ellentüntetők jóval nagyobb csapata érkezett és inzultálni kezdte a demonstrálókat.



A Donald Trump amerikai elnök ellen is tüntetők, akik közül sokan fekete maszkot viseltek, "Antifasiszta Akció" feliratú zászlókat lengettek és "nácik, haza!" kiáltásokat hallattak, a Trump-hívők közül sokak kezében amerikai nemzeti lobogó volt és azt skandálták: "USA, USA".



Az ellentüntetők köveket és üvegflakonokat hajigáltak, s amikor a helyzet kezdett elfajulni, rohamrendőrök léptek közbe. Mintegy 200 embert elkülönítettek, egyenként igazoltatták és lefotózták őket, és csak ezt követően engedték el őket.



A letartóztatásokkal egyidejűleg a rendőrök vadászkéseket és fegyvereket is elkoboztak. A CNN hírtelevízió helyszínről tudósító munkatársa szerint a letartóztatottak főként a baloldali tüntetők táborából kerültek ki.



A városban több mint egy hete nagy a feszültség. A helyiérdekű vasúton ugyanis május 26-án egy 35 éves - mint később kiderült: a fehérek felsőbbrendűségét hirdető - férfi inzultált egy muszlim fejkendőt viselő tinédzser lányt, s a védelmére kelő három férfi közül kettőt halálra késelt, a harmadikat pedig súlyosan megsebesítette.



A késeléses merényletet "elfogadhatatlannak" minősítette és elítélte Trump elnök is, aki az áldozatok méltatásakor kiemelte, hogy "szembeszálltak a gyűlölettel és a türelmetlenséggel".



Az elkövető, Jeremy Christian - aki ellen gyilkosság miatt már vádat is emeltek -, arra hivatkozott, hogy "szólásszabadság van", és jogában állt muszlim fejkendője miatt megjegyzéseket tenni a lányra.



A vasárnapi tüntetést olyan jobboldali csoportok szervezték, amelyek a korlátlan szólásszabadság mellett érvelnek. Portland polgármestere, Ted Wheeler - a városban uralkodó feszült légkörre hivatkozva - arra kérte a szövetségi hatóságokat, hogy vonják vissza a demonstrációra kiadott engedélyt. Ez azért nem történt meg, mert az engedélyt már hetekkel a késelés előtt kiadták.