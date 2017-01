Összecsapásokban megölték a közép-afrikai békefenntartó misszió hét tagját

Az egyik magas rangú helyi tisztségviselő szerint öt bangladesi katona halt meg csütörtökön az északnyugati fekvésű Bocaranga városának térségében folyt harcokban. Az ENSZ közép-afrikai missziója egyelőre nem erősítette meg ezt a bejelentést.



A MINUSCA nem sokkal korábban jelentette két marokkói kéksisakos halálát. A katonák az ország délkeleti felében fekvő Obo városa mellett tartálykocsik konvoját kísérték kedden, amikor megtámadták őket. Két ENSZ-békefenntartó is megsebesült a rajtaütésben.



Jelenleg törékeny béke uralkodik a Közép-afrikai Köztársaságban. 2013-ban azt követően szabadult el az erőszak az országban, hogy muszlim fegyveresek megbuktatták az ország keresztény elnökét, amire válaszul keresztény milíciák támadták meg az országban élő muszlim közösséget. Az ország azóta is megosztott. Több százezren menekültek az erőszak elől, és a világszervezet mintegy 11 ezer békefenntartója most is azon van, hogy stabilizálja az országot.



A Közép-afrikai Köztársaság a világ legszegényebb államai közé tartozik.