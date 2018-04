Országát védte a hős Arnaud Beltrame, aki semmit nem várt jobban, mint az esküvőjét

A budapesti francia nagykövetség előtt is mécsesek gyúltak. Fotó: Mohai Balázs

Goór Beatrix és a hős rendőr. Arnaud gyakran hívta meg magyar barátait Bretagne-ba, ahonnan származik, a közös fotó is egy ilyen kiránduláson készült. Fotó: Borsonline

Emmanuel Macron francia elnök a dél-franciaországi túszdráma során meggyilkolt Arnaud Beltrame csendőr alezredes koporsója előtt a Párizsban rendezett temetésen március 28-án. A csendőr tiszteletére ezen a napon nemzeti gyásznapot tartottak Franciaországban. Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Négy embert gyilkolt meg az Iszlám Állam nevében a marokkói származású Redouane Lakdim, aki március 23-án, pénteken hajtott végre terrortámadást a franciaországi Trébes-nél. Először egy gépkocsit állított meg, amelynek sofőrjét megsebesítette, utasát lelőtte, majd kocogó rendőrökre tüzelt. Ezután a helyi szupermarketben túszokat ejtett. Itt két embert ölt meg, majd amikor a rendőrök megérkeztek, a többségüket elengedte. Salah Abdeslam, a párizsi merényletek fő szervezője szabadon bocsátását követelte. A francia csendőrség 44 éves alezredese, Arnaud Beltrame önként vállalta, hogy a támadóval marad mindaddig, amíg az utolsó túszt el nem engedi. Súlyos sérüléseket szerzett, amikor a rendőrség tüzet nyitott a terroristára, késő este pedig belehalt a sérüléseibe a kórházban.A csendőrt Goór Beatrix is gyászolja, aki párján keresztül ismerte meg a férfit 14 évvel ezelőtt Párizsban. Beatrix a Borsnak mesélt az elhunyt rendőrről.– Elragadó, nyitott, dinamikus személyiség volt. Gyors észjárású, sportos, tele lelkesedéssel a hivatása, a hazája, az élet és az emberek iránt. Imádta a francia történelmet, az utolsó részletig ismerte a francia legendákat. Egy igazi idealista volt, hű az elveihez. Szerette a kihívásokat, ugyanakkor rendkívül szívélyes és barátságos volt. Családja, barátai, de beosztottjai is rajongtak érte – mesélte a csendőrről Beatrix, aki néhány hónapja találkozott a férfival.– A párommal 10 napja beszélt utoljára, nagyon készült a júniusi esküvőjére. Mindig is szeretett volna megházasodni és gyerekeket, de a hivatása volt az élete. Kész volt mások segítésére, a gyengébbek védelmezésére anélkül, hogy saját sorsán siránkozott volna. Amikor veszélybe kerültek a honfitársai, egyértelmű volt, hogy közbelép – jellemezte barátját Beatrix.A férfi 2016-ban polgári szertartás során házasodott össze feleségével. Egyházi esküvőjük idén júniusban lett volna.Jean-Baptiste atyához jártak jegyesoktatásra. – Bátor tettét egyedül erős hite magyarázhatja, ami aznap mindent felülírt. Sosem lesznek gyermekei, de hősiessége úgy hiszem, sok mindenkit ösztönöz majd arra, hogy életüket áldozzák Franciaországért és a kereszténységért – méltatta a csendőrt a pap, aki a kórházban adta fel az utolsó kenetet a férfinak.Amikor édesanyja, Nicolle megtudta, hogy a rendőrök közül önként jelentkezett valaki túsznak, sejtette, hogy a fia az. – Mindig is felelősségtudó volt. A hazája még a családjánál is fontosabb voltszámára. Nagyon jólesik, hogy hősként ünneplik, de szülőként elveszteni a gyermekemet, emiatt mindez másodlagos – nyilatkozta a csendőr édesanyja a francia RTL-nek.Arnaud három fiútestvér közül volt a legidősebb. Eleinte ejtőernyős volt, majd kommandós, de szolgált a köztársasági elnöki Élysée-palotában is. Dél-Franciaországba – a tragédia helyszínére – felesége, Marielle miatt költözött. Áprilisban ünnepelte volna 45. születésnapját.A marokkói származású terroristát a rendőrök végül lelőtték, a túszdrámában összesen tizenöten sérültek meg. Lakdim a hatóságok szerint magányos elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt már ismert volt a rendőrség előtt. Figyelték ugyan egy ideje, mégsem tudtak semmit a radikalizálódásáról.Arról pontos hírek nincsenek, hogy a csendőr alezredes miként vesztette életét, elképzelhető, hogy baráti tűz áldozata lett. Emmanuel Macron francia államfő is gyászolja a hőst, úgy fogalmazott: Ar-naud kivívta az egész francia nemzet tiszteletét és csodálatát, kivételes bátorságról és önfeláldozásról tett tanúbizonyságot.Arnaud Beltrame csendőr alezredes fellépését hősiesnek, bátornak és példaértékűnek nevezte a francia elnök. Emmanuel Macron mondott beszédet a katonai tiszteletadással rendezett temetésen Párizsban, az Invalidusok udvarán.Asztalra tett mobiltelefonján keresztül hallották meg a lövést társai és megrohamozták az épületet.Edouard Philippe francia miniszterelnök és kormánya több tagjának jelenlétében búcsúztatták egy nappal később, március 29-én a dél-franciaországi iszlamista támadás négy áldozatát. A dél-franciaországi Trébes-ben, a túszejtés helyszínén rendezett megemlékezésen elsősorban a helyiek búcsúztatták a terrortámadás civil áldozatait, Jean Mazieres, Hervé Sosna és Christian Medves helyi lakosokat. „Terroristák golyói végeztek veletek és magatokkal vittétek egy occitániai kisváros gondtalanságát, ahol senki nem gondolta, hogy ilyen eseményeket élhet át" – mondta a nemzeti lobogók előtt felravatalozott koporsóknál Eric Menassi polgármester.