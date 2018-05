Oroszországban likvidálták egy "vallási szélsőséges sejt" két vezetőjét

Egy "vallási szélsőséges sejt" két vezetőjének megsemmisítéséről számolt be pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a délnyugat-oroszországi Sztavropolhoz tartozó Nyevinnomisszkből.



Az FSZB szerint a sejt terrortámadások végrehajtására készült. A gyanúsítottak az elfogási kísérlet idején fegyveres ellenállást tanúsítottak. A szolgálat egy robbanószerkezetek előállítására használt műhelyben házi készítésű pokolgépet, lőfegyvert, lőszert és kézigránátokat is talált.



A biztonsági szolgálat a nyevinnomisszki akcióról szóló bejelentést követően közölte, hogy az elmúlt két nap leforgása alatt az Iszlám Állam (IÁ) elnevezésű terrorszervezet öt, merényletekre készülő tagját vette őrizetbe Jaroszlavlban. A gyanúsítottak előkészületeit az FSZB szerint részben külföldről irányították. A hatóság itt is saját összeszerelésű bombákat és lőfegyvereket foglalt le.



Múlt csütörtökön Oroszország déli és szibériai régióból öt, múlt pénteken pedig Moszkva környékéről egy terrorcsoport felszámolását jelentette az FSZB.



Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója április lején közölte, hogy Oroszországban tavaly négy terrorcselekményt követtek el, és hogy a biztonsági szolgálatoknak további 25-öt sikerült megakadályozni. Mint akkor el mondta, hogy az idei első negyedévben hat előkészületben lévő terrortámadásnak vették elejét, és 12 terrorista sejtet számoltak fel.