Oroszország szerint az Egyesült Államok megpróbálja szétdarabolni Szíriát

Nyebenzja szerint Washington helyi önkormányzatokat hoz létre azokon a területeken, amelyeket elfoglaltak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezettől. Hozzátette: az amerikaiak ezekkel a kormányzati struktúrákkal egyeztetnek a gazdaság újjáépítéséről, s nem avatják be Damaszkuszt.



Az orosz ENSZ-nagykövet nehezményezte azt is, hogy szerinte Washington próbálja eltussolni Rakka (az IÁ három évig fellegváraként használt város) felszabadításának következményeit. Közölte: a humanitárius helyzet Rakkában aggodalomra ad okot, elsősorban az Egyesült Államok vezette terrorellenes koalíció önkényes, erőszakos cselekedetei miatt.



Washington a többségségben észak-szíriai kurd fegyveresekből álló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ernyőszervezetet támogatja, amely elfoglalta Rakkát, majd egészen a délkelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományig nyomult előre, kiterjedt területeket vonva ellenőrzése alá. Mivel az IÁ-nak katonai szempontból gyakorlatilag befellegzett Szíriában, más, kisebb szélsőséges és felkelő csoportokat leszámítva az amerikai támogatású SDF és az orosz-iráni támogatású szíriai hadsereg jelenti a legerősebb szárazföldi erőt a lassan 7 éve háború sújtotta közel-keleti országban. Lényegében az SDF a Szíriát átszelő Eufrátesz keleti, míg a Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű kormányerők a folyó nyugati oldalán fekvő területeket ellenőrzik.



Nyebenzja közölte azt is, hogy a szomszédos országokból Szíriába irányuló humanitárius segélyszállítás nem folytatódhat jelenlegi formájában, felül kell vizsgálni. Ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi, főként nem kormányzati szervezetek által folytatott segélyszállítás megsérti Szíria szuverenitását és az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 2014-es, 2165-ös határozatát. E dokumentum egyebek mellett arról rendelkezik, hogy egy ENSZ-felügyelőmissziónak kell ellenőriznie a humanitárius segélyek elosztását, megakadályozva a segélyeknek álcázott fegyverszállítmányok bejutását az országba. Ez az ellenőrzési mechanizmus jelenleg nem létezik - mondta az orosz ENSZ-nagykövet.