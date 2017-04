Oroszország kémkedik és megpróbálta befolyásolni a holland választásokat

Oroszország álhírek terjesztésével próbálta meg befolyásolni a márciusi hollandiai választásokat - mutatott rá kedden közzétett éves jelentésében a holland hírszerző szolgálat (AIVD).

Azon igyekezetében, hogy visszanyerje szuperhatalmi státusát, Oroszország nem riad vissza a hidegháborús módszerektől, hogy politikai befolyásra tegyen szert

- olvasható a dokumentumban, amely szerint a Kreml a nyugati társadalmak szabadságát és nyitottságát használja fel a céljai eléréséhez.A helyi sajtó által ismertetett jelentés szerint Oroszország Hollandiában is dezinformációs és propagandakampányt folytat, számos olyan oldalt működtet, amellyel irányítani próbálja a közbeszédet a közösségi médiában, az orosz szervek azonban emellett klasszikus kémkedési módszereket is használnak az országban.Rob Bertholee, a belügyminisztérium felügyelete alá tartozó AIVD igazgatója arról számolt be, hogy Moszkvának ennek ellenére nem sikerült érdemben beavatkoznia a választási folyamatba.

Úgy látom, megpróbálták rossz irányba befolyásolni a választókat azáltal, hogy hamis vagy részben hamis híreket terjesztettek

- mondta Bertholee.Az értékelés szerint az orosz fenyegetés erősebb Hollandiában és Európában, mint egy évvel korábban. "Oroszország rendkívül aktívan kémkedik, és nem csak a választások idején" - állította a jelentés.A holland hatóságok a választásokat megelőzően úgy döntöttek, hogy az orosz fenyegetés miatt kézzel számolják a szavazatokat.