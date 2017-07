Oroszország elleni szankciókat szavazott meg az amerikai képviselőház

A 419 szavazattal 3 ellenében, helyi idő szerint kedd este elfogadott törvényt még a szenátusnak is meg kell szavaznia, mielőtt Donald Trump elnök aláírná. Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke azonban közölte: egyáltalán nem biztos abban, hogy a szenátusban "átmegy" a törvényjavaslat. Paul Ryan házelnök a törvényjavaslatot "a történelem legszélesebb körű szankciós csomagjának" nevezte, Ed Royce, a képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnöke pedig leszögezte: a szankciók által érintett három ország fenyegetést jelent az Egyesült Államok érdekeire.



Szakértők szerint a törvényjavaslat "bebetonozza" az Oroszország elleni, eddig érvényben lévő szankciókat, megnehezítve Donald Trump helyzetét és törekvéseit az amerikai-orosz viszony javítására. Kongresszusi jóváhagyást ír elő ugyanis minden olyan lépést illetően, amely "jelentősen befolyásolja az amerikai külpolitikát". A törvényhozók a Krím-félsziget 2014-es bekebelezése, az Ukrajnában harcoló kormányellenes lázadók feltételezett támogatása és a tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba történt beavatkozása miatt szorgalmazzák a szankciókat Oroszország ellen. Moszkva egyébként következetesen cáfolja, hogy megpróbálta volna befolyásolni a 2016-os amerikai elnökválasztást.



A törvényben foglalt szankciók egy sor vállalatot és egyént vesznek célba, beleértve az orosz energetikai szektor és bankrendszer szereplőit, fegyvergyártó cégeket, valamint az amerikai választási folyamatba való beavatkozással megvádoltakat. Az új szankciók európai vállalatokat is érintenek: nyolc olyan európai uniós vállalatot, amely részt vesz orosz energetikai beruházásokban, például az Északi Áramlat-2 olajvezeték megépítésében.



Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivője a kétoldalú viszony, a nemzetközi jog és a nemzetközi kereskedelmi viszonyok szempontjából rendkívül szomorúnak és lehangolónak ítélte a törvénytervezet amerikai kongresszusi alsóházi megerősítését.



Peszkovon kívül más vezető orosz politikusok is bírálták a törvénytervezetet. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette: "Ennek a törvénytervezetnek a szerzői és a támogatói nagyon komoly lépést tesznek afelé, hogy megsemmisítsék az Oroszországgal fennálló viszony javításának perspektíváját". Rjabkov szerint ugyanakkor Moszkvát "nem ragadják el az indulatok", és továbbra is keresni fogja az Oroszország és az Egyesült Államok közötti eredményes párbeszéd lehetőségeit, egyebek között a terrorizmus elleni harc és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása kérdésében.



Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőháza külügyi bizottságának szorgalmazta, hogy Moszkva hozzon "nem szimmetrikus, de az amerikaiaknak fájó" ellenlépéseket, valamint hogy folytassa a világ más országaival való kapcsolatainak fejlesztését és az önellátóvá válását, anélkül, hogy elszigetelődjön. Szükségesnek nevezte, hogy Oroszország konzultációkat folytasson EU-val, mert meglátása szerint az amerikai szankciók szigorítása európai érdekeket is sért.



Leonyid Szluckij, az orosz törvényhozási alsóház külügyi bizottságának elnöke rámutatott, hogy a törvénytervezet nem titkolt célként nevezi meg az amerikai cseppfolyósított földgáz világpiaci elhelyezését, "amihez el kell távolítani onnan az orosz gázt". A képviselő szerint ez a megközelítést európai megítélés szerint "megsérti a nemzetközi jog összes szabályát, valamint aláássa a kontinens stabilitását és energiabiztonságát" .



A francia külügyminisztérium közleménye az új amerikai szankciók nyilvánvalóan sértik a nemzetközi jogot azzal, hogy területen kívüli jogalanyokra akarják kiterjeszteni a joghatóságot. A közlemény hangsúlyozta, hogy az amerikai intézkedések területen kívüli hatásainak kivédése érdekében módosítani kellene a francia és az unós jogszabályokat is, és uniós szintű tárgyalásokra van szükség az amerikai törvénynek az európai állampolgárokra és cégekre gyakorolt lehetséges hatása miatt. A német kormány szintén bírálta a tervezett újabb amerikai szankciókat, de eredményesnek tartotta az ügyben a washingtoni képviselőházban elfogadott jogszabály módosítására irányuló törekvéseit. Martin Schäfer külügyi szóvivő elmondta, hogy a jogszabály a német kormány és az Európai Bizottság közbenjárására nagymértékben módosult. Így sikerült elhelyezni benne azt az elemet, hogy az amerikai elnöknek az Európába irányuló orosz gázszállításokat érintő ügyekben egyeztetnie kell az uniós intézményekkel és az európai partnerekkel, mielőtt dönt a büntetőintézkedések bevezetéséről.



Bírálta az Oroszország ellen tervezett amerikai szankciókat Christian Kern osztrák kancellár, és szóvivőjén keresztül azt közölte, hogy a szankcióknak kihatása lehet osztrák energetikai nagyvállalatokra is.



Az Európai Unió szerdán figyelmeztetett, hogy kész fellépni napokon belül az új amerikai szankciók ellensúlyozására. "Az amerikai törvényeknek az EU energiabiztonsági érdekeit érintő nem kívánt egyoldalú hatásai lehetnek" - írta közleményében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.



Haszan Róháni iráni elnök szerdán Teheránban kijelentette, hogy nem hagyja válasz nélkül, ha az Egyesült Államok bármilyen módon megsérti az Irán és hat nagyhatalom között 2015-ben megkötött nukleáris megállapodást.