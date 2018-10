Oroszország atomerőműveket és SZ-400-as légvédelmi rakétarendszereket ad el Indiának

A tárgyalásról kiadott, a Kreml honlapjára kitett közlemény szerint India és Oroszország megerősítette, hogy ragaszkodnak a régmúltra visszatekintő katonai-műszaki együttműködésük fejlesztéséhez.



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak arról számolt be, hogy a most megszületett egyezségben öt Triumf légvédelmi rakétaezred eladásáról van szó. Az ügylet értéke meghaladja az ötmilliárd dollárt.



Narendra Modi indiai kormányfő és orosz vendége arról is megállapodott, hogy Oroszország együttműködik az indiai űrkutatás fejlesztésében, amelynek keretében India három embert, köztük egy nőt küldene a világűrbe. Felkészítésűk az orosz űrhivatal infrastruktúrájának használatbavételével zajlana.



A nemzetközi politikáról szólva a felek hangsúlyozták az iráni atomalkuban foglaltak teljes és hatékony végrehajtásának fontosságát. Arra szólítottak fel, hogy az iráni nukleáris programmal kapcsolatos kérdéseket békésen és közvetlen párbeszéd útján kell rendezni.



Putyin és Modi megengedhetetlennek nevezte a külső beavatkozást a szíriai politikai párbeszédbe. A szíriai rendezésben érintettekhez intézett felhívásukban arra szólítottak fel, hogy tevékenyen vegyenek részt a békés, stabil és szuverén szíriai állam építésében, előfeltételek nélkül támogassák a szíriai belső dialógust.



A találkozón szó esett az afganisztáni helyzetről is. Megegyeztek abban, hogy határozottan közreműködnek a terroristák rejtekhelyeinek megsemmisítésében az országon belül és az ország határain túl. Támogatásukról biztosították a kabuli kormány erőfeszítéseit a nemzeti megbékélési folyamat megvalósítására.



A két ország vezetője üdvözölte egyben azt, hogy kedvező változások történtek a Koreai-félszigeten. Támogatták azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja diplomáciai eszközökkel, a párbeszéd útján megteremteni a tartós békét és stabilitást a régióban.