Oroszok zsarolhatják Trump nemzetbiztonsági főtanácsadóját

Yates az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) volt vezetőjével (az amerikai hírszerzés volt csúcsvezetőjével), James Clapperrel együtt jelent meg hétfőn a szenátus igazságügyi bizottságának egyik albizottsága előtt, hogy beszámoljon arról, milyen információi voltak Donald Trump elnök munkatársainak orosz kapcsolatairól, és minderről még kiknek volt tudomásuk.



"Gondoltuk, hogy Flynn tábornok kompromittálódott. Trump elnök első nemzetbiztonsági főtanácsadójáról feltételezték, hogy az oroszoknak van okuk megzsarolni őt" - mondta Yates. Január végén értesítette Don McGahn fehér házi tanácsadót arról, hogy Michael Flynn félrevezette Mike Pence alelnököt és a kormányzat más tisztségviselőit az oroszokhoz, köztük is Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetéhez fűződő kapcsolatairól, és ennek következében a Fehér Ház Oroszországgal összefüggő nyilvános állításai, állásfoglalásai nem voltak helytállóak - tette hozzá.



Yates tanúvallomása az első alkalom volt, hogy a nyilvánosság előtt adott számot a Fehér Házat februárban hetekig foglalkoztató ellentmondásos helyzetről. Akkoriban az amerikai sajtó arról közölt híreket, hogy Michael Flynn főtanácsadó félrevezette Mike Pence-t az orosz nagykövettel folytatott megbeszélései tartalmáról, és egyebek között azt állította, hogy egyeztetéseiken az Oroszország elleni szankciók feloldásáról nem volt szó.



Sally Yates hétfőn megerősítette: Moszkva nagyon jól tudta, hogy Flynn félrevezette kollégáit, és ezt az információit akár fel is használhatta ellene.



Donald Trump februárban 18 napig habozott, mire lemondatta Flynnt. A hétfői szenátusi meghallgatáson a demokrata párti politikusok arról faggatták a volt helyettes igazságügyi minisztert, hogy vajon Trump elnök nem azért habozott-e, mert a környezetéből esetleg másnak is szoros kapcsolatai voltak orosz tisztségviselőkkel. Yates azonban hangsúlyozta: sem neki, sem munkatársainak nem volt tudomásuk arról, hogy Trump elnök környezetéből más is kapcsolatban állt volna oroszokkal, és nem voltak arra vonatkozó információik sem, hogy Flynn tábornok átadott-e titkosított információkat az orosz nagykövetnek.



Hasonlóképpen nyilatkozott a szenátusi bizottság előtt James Clapper. A DNI volt vezetője hozzátette: az oroszok "akár gratulálhatnak is maguknak, mert a legvadabb elvárásaikat is túlszárnyalták". Mindazonáltal megállapította: ezek után az oroszok "felbátorodva érezhetik magukat, hogy a jövőben világszerte és még intenzívebben folytassák e tevékenységüket".



Trump elnök a szenátusi meghallgatás után ismét Twitter-bejegyzést tett közzé. Ebben leszögezte: "Sally Yates ma végtelenül boldogtalanná tette a hamis híreket közlő médiát. Nem mondott semmi újat, csak a régi információkat ismételte meg". "Az Oroszország-Trump összejátszás teljességgel kacsa" - jelentette ki. "Vajon mikor ér véget ez az adófizetők pénzén folytatott parádé?" - tette fel a kérdést.



A meghallgatáson a szenátorok faggatták Sally Yatest a Trump elnök által történt elbocsátásáról, James Clappert pedig Hillary Clinton sokat vitatott e-mail-botrányának részleteiről is. Clapper elismerte, hogy Clinton külügyminiszterként hanyagul kezelte elektronikus levelezését, vagyis nemcsak a biztonságos belső szerveren folytatott levelezést, és ezzel komoly aggodalomra adott okot.