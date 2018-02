Orosz légi katasztrófa: megkezdődött a lezuhant gép fekete dobozainak vizsgálata

Drónnal készített felvétel a mentőalakulatok tagjairól a domogyedovói repülőtérről történő felszállását követően lezuhant utasszállító repülőgép roncsainál Sztyepanovszkoje falu mellett, Moszkva közelében 2018. február 12-én, egy nappal a szerencsétlenség után.

Fotó: MTI/AP/Nyikolaj Koreskov

Megkezdődött Moszkvában az orosz főváros közelében lezuhant utasszállító repülőgép két fekete dobozának vizsgálata, amely a pilóták üzenetváltásait, valamint a repülési adatokat rögzíti - közölte hétfő este az állami légiforgalmi hivatal.A kutatóegységek a nap folyamán elvégezték a terep elsődleges átvizsgálását a gép lezuhanásának 30 hektárnyi helyszínén, ahol több mint 1400 emberi maradványt gyűjtöttek össze a repülő csaknem 500 darabjával együtt. A terep részletes átkutatása akár egy hétig is eltarthat majd.A munkálatokban 1079 ember vett részt 203 jármű és kutatásra szolgáló gépek támogatásával. Az áldozatok maradványainak genetikai azonosításához hétfőn a repülőgép célállomásán, Orszkban 29 hozzátartozótól vettek DNS-mintát.Szvetlana Petrenko, a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője kijelentette, hogy a repülőgépen már a földbe csapódás után történt robbanás, az utasszállító zuhanás közben nem égett. Az orosz médiában megjelent szemtanúi beszámolók egy része szerint viszont a repülőgép már égett vagy füstölt, mielőtt lezuhant.

Az Orsk.ru internetes honlap által közreadott, videofelvételről készített képen az áldozatok hozzátartozói az orszki repülőtéren 2018. február 11-én, miután a domogyedovói repülőtérről történő felszállását követően lezuhant a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egyik utasszállító repülőgépe. Az Orszkba tartó An-148-as fedélzetén 71 ember tartózkodott, közülük senki sem élte túl a katasztrófát. (MTI/AP/Orsk.ru)

A Szaratovszkije Avialinyii légitársaság Orszkba tartó An-148-as típusú utasszállítója vasárnap négy perccel a felszállása után eltűnt a radarok képernyőjéről. A gép lezuhant, 65 utasa - köztük három gyermek - és hatfős személyzete életét vesztette. A járaton három külföldi - egy azeri, egy svájci és egy kazah - állampolgár utazott. Az orosz áldozatok közül 35-en Orenburg megyében, tízen Moszkvában, öten Szentpéterváron és Leningrád megyében, négyen Szaratovban, a többiek pedig az ország más részein éltek.A Szaratovszkije Avialinyii felfüggesztette az An-148-as típusú gépeinek üzemeltetését. A légitársaság szerint a szerencsétlenül járt utasszállító felszállás előtti vizsgálata nem állapított meg műszaki hibát.A cég vezérigazgatója, Alekszej Varhomejev Moszkvába utazott, hogy segítse a nyomozást. A Moszkva és az Orszk közötti légi járatok üzemeltetését az Izsavija légitársaság vette át.A vizsgálatba egyébként bekapcsolódik a géptípust kifejlesztő ukrán Antonov vállalat képviselője is. A katasztrófát szenvedett gépet licenc alapján az oroszországi Voronyezsben szerelték össze 2010-ben.Arkagyij Dvorkovics miniszterelnök-helyettes közölte, hogy az áldozatok után a családok különböző forrásokból több mint 3 millió rubel (13,4 millió forint) kártérítést kapnak majd. Dmitrij Medvegyev kormányfő a helyetteseivel hétfőn folytatott tárgyaláson egy perces néma tiszteletadással adózott az áldozatoknak.Mintegy hétszáz ember dolgozik három műszakban a Moszkva közelében, a Ramenszkojei járásban lezuhant utasszállító repülőgép katasztrófájának helyszínén, kétszáz jármű és kutatásra szolgáló gépek támogatásával - közölte hétfő reggel a rendkívüli helyzetek oroszországi minisztériumának szóvivője.A terepen a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) mintegy 70 szakértője is vizsgálódik. A roncsok mintegy harminchektáros területen szóródtak szét, ennek hétfő délelőtt átkutatott mintegy 10 százalékán több mint 200 emberi maradvány és a géproncs mintegy 30 darabját találták meg. Megtalálták a gép második feketedobozát is.

A domogyedovói repülőtérről történő felszállását követően lezuhant utasszállító repülőgép roncsai Sztyepanovszkoje falu mellett, Moszkva közelében 2018. február 11-én. A Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság An-148-as gépének fedélzetén 71 ember tartózkodott, közülük senki sem élte túl a katasztrófát. (MTI/EPA/Alekszandr Olejnyikov)

A helyszín elsődleges átvizsgálásával várhatóan hétfő estig végeznek, a részletes kutatás akár egy hétig is eltart.A járaton a jelentések szerint három külföldi - azeri, illetve svájci - állampolgár utazott. Az orosz áldozatok közül 35-en Orenburg megyében, tízen Moszkvában, négyen Szaratovban, hárman Szentpéterváron, a többiek pedig az ország más részein éltek.A Kommerszant című gazdasági napilap szerint a szakértők jelenleg a hajtómű kigyulladását, a sebességmérő meghibásodását, a jegesedést és a pilóta hibáját tartják a legvalószínűbbnek a tragédia lehetséges okai közül. A terrortámadást a lap szerint nem sorolják ezek közé, de nem is vetették el véglegesen.Az áldozatokat Moszkvában azonosítják majd. Hozzátartozóiktól Orszkban hétfőn kezdik meg a mintavételt.

Orszkban hétfőn gyásznapot, Orenburg megye templomaiban és kolostoraiban gyászmiséket tartanak, Moszkvában pedig a tragédia miatt törölték a hétfőre tervezett farsangi mulatságokat.A Szaratovszkije Avialinyii felfüggesztette az An-148-as típusú gépeinek üzemeltetését. A légitársaság szerint a szerencsétlenül járt utasszállító felszállás előtti vizsgálata nem állapított meg műszaki hibát.Hétfőn derült ki, hogy