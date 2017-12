Orosz kémet leplezett le az ukrán kémelhárítás

Az ukrán kémelhárítás leleplezett a miniszterelnöki hivatal titkárságán egy kémet, aki az orosz titkosszolgálatoknak dolgozott - közölte csütörtökön az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).



A kijevi sajtó szerint Sztanyiszlav Jezsovról, a miniszterelnöki hivatal protokollfőnök-helyetteséről van szó, aki elkísérte Volodimir Hrojszman miniszterelnököt minden külföldi útjára és tárgyalására.



Jezsov korábban az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetségén és az elnöki hivatalban is dolgozott.

A férfit egy hosszabb külföldi kiküldetése alatt szervezték be az orosz titkosszolgálat emberei.



Az UNIAN hírügynökség szerint különleges berendezéssel gyűjtötte az információkat a kormányzati szervek működéséről, és elektronikus úton továbbította orosz kapcsolattartatóinak. A férfit a hatóságok őrizetbe vették, és átkutatják az irodáját.



A híradások szerint az SZBU néhány hónapon át figyelte Jezsovot a miniszterelnök tudtával, hogy dokumentálja a kapcsolatait az orosz titkosszolgálattal. A kém leleplezésének hírét megerősítette Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök is. Köszönetet mondott az SZBU munkatársainak éberségükért és szakmai hozzáértésükért.



Kiderült az is, hogy a férfi felesége orosz állampolgár, egy Washingtonban bejegyzett külföldi vállalatnak dolgozik, és az oroszországi Szberbankban van számlája. Ez az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint a kémkedéssel gyanúsított férfi 2016. évi bevételeiről készített vagyonnyilatkozatából derült ki.



Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője moszkvai sajtótájékoztatón annyit mondott a kémügyről, hogy a Kremlben olvastak róla, de semmilyen információjuk nincs, ezért kommentálni se tudják.