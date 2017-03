Orosz hírszerzők ellen is vádat emeltek a Yahoo elleni hackertámadás ügyében

Az Egyesült Államokban első ízben fordul elő, hogy orosz hírszerző tisztek ellen is vádat emeltek számítógépes bűnözés miatt.



A 2014-es támadásban a hackerek először Yahoo-fiókokat törtek fel, majd az ott szerzett információkkal a Google rendszerébe is behatoltak. Célkeresztjükben orosz újságírók, orosz és amerikai kormányzati tisztségviselők, amerikai pénzügyi szolgáltatók és légitársaságok szerepeltek, de behatoltak orosz kiberbiztonsági cég, orosz beruházási bank és egy francia szállítmányozási vállalat informatikai rendszerébe is.



Az igazságügyi minisztérium washingtoni sajtókonferenciáján elmondták, hogy vádat emeltek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) két tisztje, a 33 éves Dmitrij Dokucsajev és felettese, a 43 éves Igor Szuscsin, továbbá két ismert számítógépes bűnöző, Alekszej Belan és Karim Baratov ellen.



Az orosz hírszerző tisztek Oroszországban tartózkodnak, és mint azt Mary McCord helyettes igazságügyi miniszter elmondta, az Egyesült Államok és Oroszország között nincs kiadatási egyezmény. Alekszej Belant - akit az amerikai igazságügyi tárca szerint az FSZB bízott meg a számítógépes támadások végrehajtásával - 2013-ban Európában letartóztatták, de még kiadatása előtt megszökött, és jelenleg Oroszországban él. A kazahsztáni születésű, de kanadai állampolgár Karim Baratovot március 14-én Kanadában letartóztatták, ellene az Egyesült Államok már megindította a kiadatási eljárást.



Mary McCord szerint a hackertámadásokat az FSZB rendelte meg, de a két kiberbűnöző "saját zsebre is dolgozott".



A vádpontokban összeesküvés, számítógépes csalás, gazdasági kémkedés, kereskedelmi titkok eltulajdonítása szerepel, s a vádhatóság összesen 47 rendbeli bűncselekmény miatt emelt vádat.



A vádak között nem szerepelnek az amerikai Demokrata Párt számítógépes rendszere ellen a 2016-os elnökválasztási kampány idején elkövetett számítógépes támadások.