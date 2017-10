Orkánt és nyarat hoz a Brit-szigetekre az Ophelia hurrikán

A jelenleg hármas kategóriájú Ophelia az Atlanti-óceán felett, az Azori-szigetek irányából tart Írország, Észak-Írország és Nagy-Britannia északi térségei felé. A brit meteorológia vasárnapi előrejelzése szerint a vihar nyomvonalán óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökésekre is számítani kell, és helyenként rövid idő alatt 50 milliméternyi eső is lehullhat. Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete óta valaha is kialakult.



Rendkívül erőteljes déli légáramlása az orkánnal és az esőzésekkel együtt trópusi levegőt is hoz: hétfőn Nagy-Britannia egyes térségeiben 25 fokos meleg is lehet a meteorológusok várakozása szerint. Az Ophelia napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezik. Az azóta is csak Nagy Viharnak nevezett természeti csapás 1987. október 16-ának hajnalán tört be Nagy-Britanniába az Atlanti-óceánról, 180-200 kilométeres széllökésekkel. A vihar 18 halálos áldozatot, 15 millió kidöntött fát, több százezernyi elsodort háztetőt, több tízezer összetört járművet hagyott maga után.



A harminc évvel ezelőtti időjárási katasztrófa, amelyhez mérhető 1703 óta nem sújtotta Nagy-Britanniát, egymilliárd font kárt okozott, és egyes térségekben, amelyeket azelőtt sűrű erdőségek borítottak, azóta is széles tisztások jelzik a vihar maradandó nyomait. Ugyanilyen maradandónak bizonyult az a vita, amely azóta is dúl arról, hogy kit terhel a felelősség az elmulasztott előrejelzésért.



A brit sajtó a hétfőre várt viharral kapcsolatban még most is visszaidézi, hogy a BBC brit közszolgálati televízió ma már nyugdíjas egykori főmeteorológusa, Michael Fish néhány órával a természeti katasztrófa előtt mindenkit megnyugtatott: nem várható hurrikán.



Technikailag igaza volt, mivel az 1987-es időjárási csapás nem hurrikán volt, hanem észak-atlanti vihar, de az általa okozott pusztítás a legsúlyosabb hurrikánokéval vetekedett. Fish azóta is bizonygatja, hogy prognózisa nem Angliára vonatkozott, hanem az amerikai Florida államra, mivel egy aggódó telefonáló onnan hívta a brit meteorológiát arról érdeklődve, hogy kell-e számítani arrafelé hurrikánra. Fish könyvet is írt az esetről, de az elmúlt években több nyilatkozatában is közölte: most már belenyugodott, hogy az 1987-es Nagy Vihart örökre az ő nevéhez köti a kollektív emlékezet.