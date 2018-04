Őrizetbe vettek Ukrajnában egy Majdan-aktivistát rohamrendőrök megöléséért

Az ukrán hatóságok őrizetbe vették kedden Ivan Bubencsiket, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt két rohamrendőrt 2014 februárjában a kijevi Majdan-tüntetések idején - erősítette meg az UNIAN hírügynökségnek Szerhij Horbatyuk, az ukrán főügyészség kiemelt ügyeket vizsgáló osztályának vezetője.



A lembergi (lvivi) illetőségi férfit korábban tanúként hallgatták ki a hatóságok, kedden viszont átadták neki a hivatalos meggyanúsításáról szóló dokumentumot, és őrizetbe vették. A dokumentum szerint két rendbeli emberöléssel és egy gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. Várhatóan még a nap folyamán dönt a kijevi Pecserszk kerületi bíróság, hogy előzetes letartóztatásba helyezi-e vagy szabad lábon védekezhet.



A Glavred ukrán hírportál emlékeztetett arra, hogy Bubencsik 2016-ban egy lapinterjúban - amely nagy visszhangot váltott ki - arról beszélt, hogy 2014. február 20-án egy kijevi belvárosi épületből Kalasnyikov gépkarabéllyal tüzet nyitott az egykori Berkut - azóta feloszlatott - rohamrendőri alakulat tagjaira, akik közül kettőt megölt, többet megsebesített.



A férfi az első, akit meggyanúsítottak rendfenntartók megölésében való részvételért a 2013-2014-es Majdan-tüntetések alatt. Az ukrán híradások ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy 2014. február 21-én az ukrán parlament amnesztiatörvényt fogadott el, amely alapján nem lehetne felelősségre vonni semmilyen bűncselekményért az európai integrációt, majd később már hatalomváltást is követelő Majdan-tüntetések résztvevőit.



A tüntetések alatt különböző adatok alapján 106-108 demonstráló vesztette életét, java részük lőfegyver okozta sérülésekbe halt bele 2014. február 18. és 20. között, amikor a Berkut-egyenruhát viselők, valamint háztetőkről mesterlövészek tüzet nyitottak a demonstrálókra.



Az ukrán hatóságok az azóta eltelt időben a Berkut többtucatnyi tagja ellen indítottak eljárást, de java részük Oroszországba menekült az igazságszolgáltatás elől. Legutóbb tavaly év végén számolt be az ukrán sajtó öt egykori rohamrendőr vizsgálati fogságának meghosszabbításáról január 19-ig. Jogerős ítélet azonban még egy volt rendfenntartóval szemben sem született a 2013-2014-es tüntetéseken történtek miatt.



Az ukrán belügyminisztérium hivatalos adatai alapján 2014. február 18-a és március 2-a között az egész országban összesen húsz rendfenntartó halt meg szolgálatteljesítés közben. Ukrán sajtóhírek szerint Kijevben, közvetlenül a Majdan-tüntetések alatt 2014. február 18. és 20. között négy rendfenntartó szenvedett halálos sérüléseket.



A demonstrációk 2013. november 21-én kezdődtek Kijev Függetlenség terén, közkeletű nevén a Majdanon, miután Mikola Azarov akkori miniszterelnök bejelentette, hogy - Moszkva nyomására - elállnak a társulási megállapodás aláírásától az Európai Unióval. November 30-ra virradóan a Berkut rohamrendőrei brutálisan összevertek a téren több tucat békés demonstrálót, zömükben egyetemistákat. Ez fordulatot hozott, ezután százezrek vonultak utcára, és már nemcsak európai integrációt, hanem hatalomváltást, Viktor Janukovics elnök és kormánya lemondását követelték. Kijevben a tüntetések csúcspontján a résztvevők száma becslések alapján elérte a hétszázezret. Nemcsak Kijevben, de több vidéki nagyvárosban is tüntetések kezdődtek.



2014 elején a békés demonstrációkkal párhuzamosan a tüntetők radikálisabb része és a rohamrendőrök között utcai harcok bontakoztak ki. Február 18. és 20. között a rendfenntartók rohamot indítottak a tüntetők ellen, akikre akkor már éles lövedékkel lőttek. A vérontást elítélve a parlamenti több mint kétharmados többséggel február 22-én menesztette hivatalából Janukovicsot, aki akkor már menekülőben volt Oroszország felé.