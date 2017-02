Őrizetbe vettek még egy gyanúsítottat az észak-koreai vezető féltestvérének meggyilkolása miatt

A 45 éves Kim Dzsong Namot hétfő reggel 9 körül mérgezte meg két nő a Kuala Lumpur-i nemzetközi repülőtéren. A tettesek taxival menekültek el a helyszínről.



A Bernama maláj hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy a férfi halálával kapcsolatban a rendőrség további embereket vesz őrizetbe. Az ügyben egy nőt, akinek vietnami útlevele volt, szerdán már őrizetbe vettek a Kuala Lumpur-i nemzetközi repülőtéren.



A dél-koreai TV Csoszun közben arról számolt be, hogy a hatóságok, a dél-koreai társszervektől kapott újlenyomati adatok alapján azonosították Kim Dzsong Namot, amit a szöuli kormány képviselői is megerősítettek.



Az azonosításnál az okozott kisebb zavart, hogy a férfi Kim Csol névre szóló észak-koreai útlevéllel utazott, amelyben nem Kim Dzsong Nam születési adatai szerepeltek. Korábban a sajtó azt írta, hogy a malajziai igazságügyi orvosszakértők egyelőre nem állapították meg a halál okát, dél-koreai tisztviselők szerint ugyanakkor azt mérgezés okozta.



A Kyodo hírügynökség jelentésében ezt idézte, "embereink (dél-koreai szakértők) bementek a halottasházba és látták Kim Dzsong Nam holttestét. Szája környékén tajték volt, ami a halálos mérgezések tipikus esete".



Médiajelentések szerint két nő mérgezte meg hétfőn Kim Dzsong Namot a Kuala Lumpur-i nemzetközi repülőtéren. Egyes források arról írtak, hogy mérgezett tűkkel támadták meg a férfit, míg mások szerint folyadékot spricceltek az arcába.



Egyes szakértők úgy vélik, hogy Kim Dzsong Nam politikai gyilkosság áldozata lett.