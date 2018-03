Őrizetbe vettek két sikkasztással gyanúsított orosz milliárdost

A testvéreket azzal gyanúsítják, hogy 2,5 milliárd rubel (10 milliárd forint) állami pénzt sikkasztottak el. A bíróság szerint akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják a Magomedov testvéreket és Artur Makszidovot, aki a testvérpár tulajdonában álló Szumma építőipari és logisztikai holdinghoz tartozó egyik vállalat vezetője.



A cég a nyári oroszországi labdarúgó világbajnokságra épült kalinyingrádi stadion kivitelezésében vett részt. A Kommerszant című orosz gazdasági napilap úgy tudja, hogy csak az orosz enklávéban épülő stadionnál 752 millió rubelt csaltak el. A nyomozó hatóságok meggyőződése szerint a Magomedov-vállalatbirodalomhoz tartozó egyik cég a stadionépítést megelőző földmunkálatokat nem megfelelően és lassan végezte el. A mocsaras talajon emelt kalinyingrádi stadion a szakértők szerint az Oroszországban június 14. és július 15. között tartandó foci vb egyik legproblémásabb létesítménye. Az elhúzódó projektnél jelentkező szabálytalanságok miatt tavaly a kalinyingrádi városvezetés több munkatársát is őrizetbe vették.



Marija Szizinceva, a szombati tárgyalást vezető bíró szerint azzal gyanúsítják őket, hogy bűnszervezetként működtek és nyomást gyakoroltak szemtanúkra. A vádak szerint Magomedovot összesen 2,5 milliárd rubel elsikkasztásával gyanúsítják. A vizsgálóbíró ezért a Magomedov testvéreke őrizetbe vételét rendelte el május 30-ig. A törvényszék egyben elutasította Zijavugyin Magomedov ajánlatát, hogy 2,5 milliárd rubel óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. Szizinceva azzal indokolta döntését, hogy Magomedov saját repülőgéppel rendelkezik, s külföldön is van tulajdona. Hozzátette: az elfogása előtti napon repülőjegyet foglalt Moszvából Miamiba. Zijavugyin Magomedov tagadta az ellene felhozott vádakat.



A Szumma-holding szombati közleményében jelentette be, hogy a bírósági döntés megfellebbezését tervezi. A vállalat egyben hozzáfűzte: készek együttműködni a vizsgálattal.