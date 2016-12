Őrizetbe vettek egy fegyverest terrorizmus gyanúja miatt Brüsszelben

A vádhatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított korábban "terrorista jellegű" fenyegetéseket tett, ezért több utcát is lezártak a brüsszeli Schaerbeek negyedben hétfő este végrehajtott műveletet megelőzően.



A nyomozók fegyvereket és számítógépeket foglaltak le, illetve tűzszerészeket hívtak egy gyanús csomag átvizsgálására, végül azonban nem találtak robbanószert.



A 34 éves férfi kisebb bűncselekmények miatt már korábban is a rendőrség látókörébe került, előzetes letartóztatásáról kedden fog dönteni a bíróság.



Március 22-én Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, harminckét ember halálát okozva. A robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett. Belgiumban a hatóságok még mindig hármas, azaz "súlyos" fokozaton tartják az ország terrorkészültségi szintjét. Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, "lehetséges és valószínű" a terrortámadás.