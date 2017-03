Őrizetbe vették az orosz elnöki rezidencia bővítésének kivitelezőjét

Az orosz kormányzat és annak kommunikációs csatornái védelméért felelős Szövetségi Őrszolgálat (FSZO) alá tartozó Ateksz állami építőipari vállalat Vlagyimir Putyin elnök novovo-ogarjovói hivatalos rezidenciáján egyebek között egy protokollfogadásokra alkalmas épület, egy szállót, egy garázs, egy kazánt és több más objektum felhúzására kapott megrendelést. A munkálatokra szánt 5,7 milliárd rubeles keretnek eddig a felét költötték el; a kivitelező RBK szerint 200 millió rubellel számlázta túl az általa elvégzett munkálatokat (1 rubel csaknem 5 forintot ér).



Kaminovot az Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a nyomozó Bizottság (SZK) munkatársai fogták el. Az őrizetbe vett cégvezető üzleti partnere volt és barátja Dmitrij Mihalcsenko szentpétervári milliárdosnak, akinek sajtóértesülések szerint a posztja elnyerését is köszönheti, és akivel együtt sorra nyerte meg az FSZO felújítási és építtetési pályázatait.



Mihalcsenkót, a Fórum holding társalapítóját és társtulajdonosát, aki a kulturális minisztériumnál a történelmi épületek restaurálására szánt pénzek megdézsmálása körül kirobbant botránynak is fontos szereplője, egy éve alkoholcsempészés miatt tartóztatták le. Az ügy nem sokkal később Jevgenyij Murov tábornok, az FSZO igazgatójának felmentéséhez vezetett.



A Moszkovszkij Komszomolec című bulvárlap szerint Kaminov lebuktatásnak napját a szakértők egyszerre nevezik "történelminek és tragikusnak", mert "ha már az elnöki építkezéseken is lopnak, akkor a többiről minek is beszéljünk?"



Kaminovval együtt őrizetbe vették volt helyettesét, Sztanyiszlav Kjunert (aki korábban Mihalcsenko céginél dolgozott) és Dmitrij Torcsinszkijt, a Sztrojkomplekt építőipari vállalat volt vezetőjét. 2016 végén korrupció vádjával Gennagyij Lopirjev tábornokot az FSZO kaukázusi részlegének vezetőjét tartóztatták le, aki a dél-oroszországi állami objektumok, köztük állam- és kormányfői rezidenciák biztonságáért felelt.