Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust

"Navalnij megjelent a Puskin téren, ahol gyorsan őrizetbe is vették. Ez teljesen törvénytelen" - sérelmezte Leonyid Volkov ellenzéki politikus.



Navalnij, akit korábban ismételten őrizetbe vettek hasonló tiltakozó akciók szervezéséért, több mint 90 orosz városban - így Moszkvában és Szentpéterváron is - hirdetett meg kormányellenes tüntetéseket.



Az ellenzéki politikus YouTube csatornáján szombaton közzétett videóban elmondta: az éjszakát egy konspirációs lakáson töltötte, hogy a tüntetés előtt ne kerüljön a hatóságok kezére. Egy másik felvételen látható volt, amint Navalnijt kezénél és lábánál fogva elrángatják a rendőrök a Puskin térről.



A híradás időpontjában a rendőrség könnygázt vetett be a Moszkvában tüntetők ellen. Az orosz belügyminisztérium szerint több mint 1600 aktivista vett részt a Puskin téren szervezett ellenzéki megmozduláson. Korábban a rendvédők hangszórókkal szólították fel a tüntetés helyszínén összegyűlt tüntetőket a távozásra, ellenkező esetben fizikai erőszakkal és különleges eszközök bevetésével fenyegettek.



Oroszország második legnagyobb városában, Szentpéterváron mintegy ezren vonultak fel a központi fekvésű Nyevszkij sugárúton akadályozva a forgalmat. A rendőrség a sugárút egy hosszabb szakaszát lezárta, s értesülések szerint itt is rendőri intézkedésekre került sor.



Az OVD Info jogvédő szervezet legfrissebb információi szerint eddig az ország 20 városából összesen 1607 őrizetbe vételről kaptak jelentést. Csak Moszkvában 704 embert állítottak elő, Szentpéterváron 229-et, Cseljabinszkban 163-at, a szibériai Jakutszkban 74-et. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatot. Több városban a tüntetéseket viszont előzetesen sikerült a szervezőknek egyeztetniük a hatóságokkal.



Ugyanakkor a rendőrség közlése szerint mindössze 300 aktivistát állítottak elő Moszkvában.



Az ellenzéki politikus Putyin kihívójaként akart indulni a márciusi elnökválasztáson, de kizárták büntetett előélete miatt a megmérettetésből.



"Ha úgy véled, hogy ő nem a cárunk, menj ki tüntetni városod utcáira. Kényszeríteni fogjuk a csalókból és tolvajokból álló hatóságokat, hogy számoljanak a több millió állampolgárral, aki nem szavazott Putyinra" - bátorította az embereket utcákra vonulni Navalnij a tüntetéseket megelőzően.



A Központ Választási Bizottság által közreadott hivatalos végeredmény szerint Putyin a március 18-án megtartott elnökválasztást a voksok 76,69 százalékával nyerte meg 67,5 százalékos részvétel mellett.



Putyin, aki országát államfői, illetve miniszterelnöki tisztségben 18 éve vezeti, hétfőn teszi le hivatali esküjét az újabb, hat évre szóló elnöki megbízatásához.