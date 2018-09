Orbán Viktor támogatása Manfred Weber esélyeit növeli

A világ egyik legtekintélyesebb lapja, a Le Figaro ma reggeli számában azt írja, hogy Weber esélyeit jelentősen növeli, hogy Orbán Viktor őt támogatja - írja az Origo A csúcsjelölti indulás azt jelenti, hogy Manfred Weber akarja vezetni a jobbközép európai uniós pártokat összefogó EPP-t a jövő tavaszi európai parlamenti választás kampányában, és a választás után meg akarja szerezni az Európai Bizottság elnöki tisztségét. Amennyiben ő lesz a csúcsjelölt, ez nagy valószínűséggel sikerülni is fog, hiszen az előrejelzések szerint a Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Unióban.Korábban a francia Michel Barniert, az unió jelenlegi Brexit-tárgyalóját tartották esélyesnek, de Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Manfred Webert támogatja. Márpedig a magyar miniszterelnök támogatása azt jelenti, hogy Weber megszerezheti az EU-kritikus országok képviselőinek támogatását is, akik őt fogják követni, írja a Le Figaro.Manfred Weber a bajor CSU politikusa. A német uniópártok szövetségén belül az utóbbi hónapokban jelentősen megerősödött a CSU, Angela Merkel CDU-jának rovására. Ennek oka, hogy ők sokkal szigorúbb bevándorlási politikát képviselnek. Manfred Weber, aki régóta Orbán Viktor támogatójának számít, maga is ellenzi a multikulturalizmust, és a bevándorlási politikában nagyon közel van az álláspontja a magyar miniszterelnökéhez.Az utóbbi időben több olyan cikk is megjelent, ami arról írt, hogy Manfred Weber arra kérte Orbán Viktort, hogy vigye közelebb Matteo Salvini olasz Ligáját a Néppárthoz. Ezt Weber egyik nyilatkozata is megerősítette.