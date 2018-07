Orbán: a véleménykülönbségek nem akadályozhatnak abban, hogy keressék az együttműködés lehetőségét

Fotó: MTI

Kitűnő a német-magyar gazdasági együttműködés, és Magyarország vonzó befektetési helyszín - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben, Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.Közös tájékoztatójukon a kancellár kiemelte, hogy az együttműködést az európai gazdaság előtt álló legnagyobb kihívásokat jelentő ügyekben, a digitalizáció, az alternatív gépjármű-meghajtási technológiák és a mesterséges intelligencia területén is tovább kell erősíteni.Németország és Magyarország a protekcionista gazdaságpolitika elutasításában is egyetért - tette hozzá.A két ország egyebek mellett a közös "stratégiai kultúra" megteremtéséről és a NATO-t kiegészítő európai intervenciós kezdeményezésről szóló védelempolitikai ügyekben is szorosan együttműködik - mondta Angela Merkel.Fontos és helyes, hogy Magyarország védi európai uniós (EU-) külső határát, de nem szabad megfeledkezni az "Európa lelkét jelentő humanitásról" - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.Közös tájékoztatójukon a kancellár kiemelte, hogy a magyar kormányfővel intenzív tárgyalást folytattak, amelyen világossá vált, hogy a migráció területén egy sor kérdésben egyeznek az álláspontok, de vannak véleménykülönbségek is.Németország és Magyarország egyetért az EU külső határa védelmének fontosságában, és abban is, hogy a menekülteknek lehetőleg a hazájuk közelében kell segítséget nyújtani, és küzdeni kell a menekülésre kényszerítő okok felszámolásáért. Azonban Németország szerint a külső határok védelme nem jelenthet bezárkózást, és az Európa alapját jelentő humanitásra tekintve nem szabad megfeledkezni arról, hogy "emberek érkeznek hozzánk" - mondta Angela Merkel.A kormányfő szerint Magyarország méltánytalannak érzi, hogy gyakran a szolidaritás hiányával vádolják, holott komoly szolidaritásról tesz tanúságot a déli határ védelmével.A miniszterelnök elmondta: napi 24 órában nyolcezer ember fegyverrel védi a déli határt, amelyen ha belépnének a migránsok, azonnal Németországba mennének. Naponta 4-5 ezer migráns érkezne Németországba a határvédelem hiányában, ezért ez komoly szolidaritást jelent Magyarország részéről - fűzte hozzá.Máshonnan nézzük a világot, így másképpen is látjuk, de szoros együttműködésre törekszünk Németországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Berlinben, miután megbeszélést folytatott Angela Merkel német kancellárral.A kormányfő a közös sajtótájékoztatón kiemelte: a véleménykülönbségek nem akadályozhatnak abban, hogy keressék az együttműködés lehetőségét.Kijelentette:készen áll az együttműködésre ezen a területen is a német kancellárral.Orbán Viktor elmondta: Magyarország álláspontja a migráció tekintetében évek óta változatlan, és ezt mindig őszintén, egyenesen el is mondta.A kormányfő hangsúlyozta: jogi természetű vita van kibontakozóban arról, hogy nem Magyarország az első belépési pont az Európai Unió területére, hanem leginkább Görögország. Ezért Magyarország szerint Németországnak Görögországba kell visszaküldeni az embereket, és "készen állunk megvitatni ezt a hosszú vitát" - fűzte hozzá.

Magyarország déli határa védve van, onnan migránsok nem érkezhetnek Németországba és Ausztriába sem, és "a határt védve tartjuk a jövőben is."

- közölte Orbán Viktor.A miniszterelnök szerint Magyarország óriási terhet vesz le Németország válláról azzal, hogy megakadályozta, hogy bárki a törvények megkerülésével lépjen be Magyarország területére.