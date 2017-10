Önmérsékletre szólította fel az iraki hadsereget az amerikai külügyminisztérium

Heves harcok Kirkukért

Az iraki kormányerők pénteken foglalták vissza Kirkuk tartomány utolsó, kurd fegyveresek által ellenőrzött városát, Altun-Köprüt. A várost többségében kurdok és türkmének lakják, és az onnan érkező jelentések ellentmondásosak: a kurd média arról tudósított, hogy változatlanul összecsapások dúlnak az iraki hadsereg és kurd fegyveresek, a pesmergák között, míg a bagdadi jelentések cáfolták ezt.

Az iraki parancsnok figyelmeztet

A magas rangú iráni tábornok jelenléte a kurd frontvonalakon kiemeli milyen nagy befolyással bír Teherán az iraki belpolitikára, de jelzi a síita többségű iszlám köztársaság azon törekvését is, hogy megnyerjen egy a Közel-Keleten a befolyásért vívott küzdelmet regionális riválisával, a szunnita Szaúd-Arábiával szemben.

A kulcsszó megint az olaj

"Politikai kérdéseket félretéve, a kirkuki olaj kulcsfontosságú az OPEC-tagállam Irán számára. Katasztrófa lenne Irán számára, amennyiben ellenségei ellenőriznék ezeket az olajmezőket. Miért is engednénk őket a kőolajpiacra?" - tette hozzá.

"Az irániak nagyon világosan megmondták. Nem hagytak kétséget afelől, hogy konfliktus lesz és ezeket a területeket elveszítjük" - mondta egy névtelenül nyilatkozó kurdisztáni politikus, aki találkozott az iráni katonatiszttel.

A kurdok foglalták vissza a területet az Iszlám Államtól

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Heather Nauert pénteken önmérsékletre szólította fel az észak-iraki Kirkukban harcoló iraki hadsereget. A szóvivő hangsúlyozta: az amerikai kormány aggódik az észak-iraki Kirkukban elharapódzott erőszak miatt és ezért szólítja fel önmérsékletre az iraki hadsereget.Az olajban gazdag és többségében kurdok lakta és vitatott hovatartozású Kirkuk tartományért heves fegyveres harcok folynak a kurdok és az iraki reguláris hadsereg között. Közleményében Heather Nauert leszögezte: "minden félreértés vagy új összecsapás elkerülése végett azt kérjük az iraki központi kormányzattól, hogy a feszültség csillapítására korlátozza a vitatott övezetekben a hadsereg mozgását". Hozzátette: Washington garanciákat kapott Haider al-Abádi iraki kormányfőtől arra, hogy a hadsereg nem provokál konfliktust és megvédi az iraki kurd állampolgárokat.Az iraki hadsereg még szerdán azt közölte: három tartományban helyreállították a biztonságot és az iraki fennhatóságot azokon a területeken, ahonnan korábban kiszorították az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet és a terület ellenőrzését a kurd fegyveresek vették át.Az iráni Forradalmi Gárda külföldi műveleteiért felelős parancsnoka ismételten figyelmeztette az autonóm Kurdisztán vezetőit, vonják vissza csapataikat Kirkuk városából, vagy készüljenek az iraki hadsereg és a Teherán támogatását élvező síita milíciák elsöprő erejű támadására - közölték a tanácskozásokról tudomással bíró kurd tisztségviselők. Kasszem Szolejmani tábornok legalább három alkalommal látogatta meg októberben Kurdisztánt, még mielőtt a bagdadi vezetés offenzívát indított volna az autonóm régió határain kívül fekvő, de a kurd pesmerga fegyveresek által uralt területek megszerzésére.Szolejmani a Kurdisztán Hazafias Szövetség (PUK) párt vezetőivel folytatott megbeszéléseket Szulejmánija városában mindössze egy nappal azt megelőzően, hogy Haider al-Abádi iraki kormányfő hétfőn hajnalban megindította csapatait Kirkuk ellen - mondta a PUK egyik tisztségviselője. Üzenete a napnál is világosabb volt: vonuljatok vissza, vagy elveszítitek Teheránt, mint stratégiai szövetségeseteket. "Abádi háta mögött ott állnak a nyugat mellett a regionális nagyhatalmak is, és semmi sem fogja megállítani őt attól, hogy a hegyekbe kényszerítsen titeket, ha úgy dönt" - idézte az illetékes az iráni tábornokot.A kurd pesmerga fegyveresek parancsnokai azzal vádolták Iránt, hogy megszervezte a síita többségű bagdadi vezetéssel a kurd területek elleni hadműveletet, ezeket a feltételezéseket Teherán cáfolta. Irán azonban nem csinált tikot iraki katonai jelenlétéből. "Teherán katonai segítsége nem titok többé. Szolejmani tábornok arcképeit Irak-szerte lehet látni" - mondta az iráni elnök környezetének egyik illetékese.A PUK mellett a Kurdisztáni Demokratikus Párt (KDP) és a Gorran párt számítanak a legjelentősebb politikai erőknek az autonóm régióban, ugyanakkor a köztük lévő ellentétek is kiéleződtek, ahogy az iraki hadsereg a napokban ismét fennhatósága alá vonta azokat a Dijála, Ninive és Kirkuk tartománybeli területeket, ahonnan az elmúlt három évben a kurd erők kiszorították az Iszlám Államot. Ezeken a területeken is megtartották a szeptember 25-i kurd függetlenségi népszavazást, amelyet Bagdad, Ankara, és Teherán heves ellenzése ellenére a KDP-t vezető Maszúd Barzáni kurdisztáni elnök erőltetett. Az Irán szövetségesének számító PUK egyenesen azzal vádolta meg a KDP-t a referendumot megelőzően, hogy ezzel a lépéssel elszigeteli a kurdokat és a katonai beavatkozás veszélyének teszi ki őket. Szolejmani akkor is óva intette az elszakadásról szóló népszavazás megtartásától a kurd vezetést. Irán ugyanis attól tart, hogy mindez feltüzelheti a saját területén élő kurd kisebbség függetlenedési törekvéseit.Szolejmani október elején ismét sürgette szövetségeseit a PUK-nál, hogy vonják ki csapataikat Kirkukból, amiért cserébe Teherán megvédi érdekeiket. Egy iráni forrás szerint a tábornok az iraki csapatok offenzíváját megelőzően két nappal Kirkukba látogatott, hogy "katonai tanácsokat adjon". Egy névtelenséget kérő iraki hírszerzési tisztségviselő elmondta: "Értesüléseink szerint Irán döntő szerepet játszott abban, hogy a PUK a helyes cselekvési utat választotta Bagdaddal". A KDP a napokban azt vetette a rivális párt szemére, hogy elárulta a kurdok ügyét azzal, hogy összejátszott a bagdadi vezetéssel, és kivonta a kurd fegyvereseket Kirkukból. A Barzani elnökhöz közeli forrás szerint a PUK-ot vezető Talabani klán tehető felelőssé a Kirkukban történtekért. "Nyilvánvaló, hogy Irán vezeti a műveletet a KDP megsemmisítésére" - hangoztatta az illetékes. Az autonóm tartomány és a bagdadi központi vezetés közötti ellentét az utóbbi napokban fegyveres konfliktussá fajult. Az iraki haderő Haider al-Abádi miniszterelnök parancsára hétfőn offenzívát indított a vitatott hovatartozású Kirkuk tartományban. A kormányfő utasította a hadsereget, hogy foglalja vissza a pesmerga harcosok által az Iszlám Állam dzsihadista szervezettől megszerzett területeket. Bár néhol összecsapások is voltak, a kurd harcosok több helyen inkább visszavonultak, látván a túlerőben lévő katonaság előrenyomulását.