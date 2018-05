Online konzultációt indítanak az EU jövőjéről

Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.A brüsszeli testület arról számolt be, hogy az Európa jövőjéről szóló vita keretében kerül sor a konzultációra, amelyet 27 uniós tagállam közel száz állampolgára készített elő, akik együtt döntöttek arról, hogy milyen kérdéseket intézzenek európai polgártársaikhoz."A közelgő európai parlamenti választás miatt itt az ideje eldönteni, hogy milyen legyen a 27 tagú Európai Unió. Bármi is történjen, Európát az európaiaknak kell felépíteniük" - közölte szerdán Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.A felmérésben minden európai számára feltesszük a kérdést: milyen jövőt akarunk magunknak, gyermekeinknek és uniónknak? Itt az ideje, hogy az európaiak hallassák hangjukat az őket érintő kérdésekben, és elmondják, vezetőik mit tegyenek ezek ügyében - fogalmazott Juncker.A tájékoztatás szerint az internetes konzultáció párhuzamosan fut majd az Európai Bizottság és a tagállamok szervezésében zajló civil párbeszédekkel is. 2012 óta csaknem 700 ilyen nyilvános vitát rendeztek 160 városban Európa-szerte, és mostantól a jövő májusi EP-választásokig még gyakrabban tartanak majd ilyeneket, mintegy 500 további rendezvény megszervezését tűzte ki célul a bizottság.Az online konzultáció a következő címen érhető el magyarul: https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=hu