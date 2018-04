Önfeljelentést tesznek Németországban a menedékkérők, hogy elodázzák a kitoloncolásukat

A németországi Baden-Württemberg tartományban egyre több menedékkérő tesz önfeljelentést terrorista szervezetben viselt tagság miatt, hogy ne toloncolják ki az országból - írta hétfőn a Stuttgarter Nachrichten című lap.



A tartományi igazságügyi minisztérium kimutatása szerint a stuttgarti és a karlsruhei ügyészségen az idei első negyedévben 159 olyan új ügy volt az iszlamista terrorizmus miatt indított eljárások között, amely menedékkérő terrorszervezetben viselt tagság miatt tett önfeljelentésén alapult.



Ezek az ügyek már a terrorizmussal összefüggő eljárások nagyjából felét teszik ki. Az esetek számának növekedését jelzi, hogy tavaly egész évben 300 eljárás indult önfeljelentés alapján.



A hatóságok gyanúja szerint sokan csak azért jelentik fel magukat, hogy legalább az eljárás idején ne fenyegesse őket a hazatoloncolás veszélye. Ezzel kapcsolatban Guido Wolf, a tárca vezetője a lapnak elmondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy bárki is csak azért gyanúsítja meg saját magát súlyos bűncselekménnyel, hogy jobb helyzetbe kerüljön a menekültügyi eljárásban.



A minisztérium egy szóvivője elmondta, hogy ezek az ügyek rendszerint nagyon összetettek és hosszadalmasak, mert a feljelentők állítólagos cselekményei szinte minden esetben külföldön történtek meg, például Szíriában, Irakban, Afganisztánban vagy Szomáliában.



A nehézségeket mutatja, hogy a stuttgarti ügyészségen az 55 eljárás közül csupán 4-et sikerült lezárni, mindegyiket azért, mert nem találtak támpontokat a bűncselekmény gyanújának megállapításához.



A hazatoloncolás elkerülését célzó önfeljelentések problémája korábban is téma volt a német sajtóban. Tavaly nyáron készült összeállítások szerint több tartományra jellemző, hogy menedékkérők súlyos bűncselekmények elkövetőinek vallják magukat csak azért, hogy az országban maradhassanak. Baden-Württemberg mellett előfordulnak ilyen esetek például Hessenben is vagy Bajorországban, ahol egy év alatt a legkevesebb eljárás indult menedékkérők ellen önfeljelentés alapján.