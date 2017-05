Olaszországban a maffia tartotta a kezében migránstábort

Hatvannyolc személyt vett őrizetbe az olasz maffia-ellenes hatóság hétfőn a déli Calabria tartományban, ahol az ügyészség szerint a 'ndrangheta helyi bűnszervezete tartotta kézben a migránstábort, milliókat keresve a központnak juttatott EU-s finanszírozásokból.



Az őrizetbe vett személyek többsége a calabriai Arena-klán tagja. A 'ndranghetának ez a csoportja szerezte meg a tábori szolgáltatások közbeszerzési pályázatait, többek között ami a migránsközpont menzájának ellátását, valamint a mosodai szolgáltatást illeti.

"A migránsoknak disznóknak való moslékot adtak, ha egyáltalán jutott nekik enni"

- mondta Nicola Gratteri a dél-olaszországi Catanzaro államügyésze, aki hazájában a 'ndranghetával szembeni küzdelem egyik jelképének számít.



A calabriai Crotone közelében található Isola di Capo Rizzuto migránstábora (CARA) a legnagyobb Európában. 2006 és 2015 között az EU 103 millió euróval finanszírozta a migránstábort. Az ügyészség szerint az összegből 36 millió euró az Arena-klán zsebébe került. A migránstáborból származó üzlet érdekében az Arena-klán még azokkal a helyi családokkal is békét kötött, például a Nicoscia és a Grande Aracra klánnal, amelyekkel korábban véres harcot folytatott.



A bűnszervezet élén a hatóságok szerint Leonardo Sacco az úgynevezett Irgalmasság Testvérisége vezetője állt. Ez a szervezet pályázta meg és nyerte el a migránstábor szolgáltatásaira kiírt pályázatokat. A feladatokra kapott milliókat azonban csak kis részben használták fel, a pénz nagy része a 'ndrangheta kasszáiba vándorolt tovább különböző utakon. Őrizetbe vették Isola di Capo Rizzuto plébánosát is, aki a táborban levő migránsok "lelki támogatására" évi 132 ezer eurót kapott, majd ezt - az ügyészség szerint - a 'ndrangheta bűnszervezetének továbbította. A szervezet pedig ingatlanokat, gépjárműveket vásárolt.



Beppe Grillo az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezére blogján Angelino Alfano külügyminiszter, korábbi belügyminiszter lemondását sürgette. "Befogadásnak nevezik, miközben üzlet, minél többen érkeznek, annál nagyobb profit, a migráció aranytojást tojó tyúk" - hangoztatta Beppe Grillo. Hasonlóképpen Alfano távozását szorgalmazta Matteo Salvini az Északi Liga főtitkára is. A L'Espresso olasz baloldali hetilap információi szerint az őrizetbe vett Leonardo Sacco szoros kapcsolatban állt Angelino Alfanóval.



Nem ez az első alkalom, hogy az olaszországi migránstáborok hátterében feltűnik a szervezett bűnözés. A nem kormányzati szervezetek (NGO) tevékenységét vizsgáló Carmelo Zuccaro szicíliai ügyész is a Mineóban működő migránstábort kézben tartó maffia miatt indította nyomozását azt állítva, hogy az Olaszországba érkező tömeges migráció az olasz szervezett bűnözésnek jól jövedelmező üzletet képvisel.