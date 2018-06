Olaszország nem fogadja be, de segít Spanyolországba juttatni az Aquariuson rekedt menekülteket

Rendeződött az Aquarius civil mentőhajó utasainak sorsa: a 629 migránst olasz hajók segítségével szállítják át Spanyolországba, amely felajánlotta, hogy fogadja őket - jelentette be kedden a hajót működtető SOS Méditerranée civil szervezet.





"Egy olasz hajó hamarosan élelmet juttat el az Aquariusra" - írta a szervezet a Twitteren.



A mentőhajót üzemeltető másik civil szervezet, az Orvosok Határok Nélkül közölte, hogy Róma két hajót küld a térségbe. Ezek átveszik a Földközi-tengerből kimentett migránsok egy részét, majd az Aquariussal együtt elindulnak a spanyolországi Valenciába. Az út több napig tarthat.



Az Orvosok Határok Nélkül kifogásolta, hogy a kimerült embereknek így további négy napot kell kibírniuk a tengeren. A szervezet szerint jobb megoldás lett volna, ha a migránsok partra szállhattak volna a legközelebbi kikötőben, majd ezt követően elvitték volna őket Spanyolországba, vagy egy másik, biztonságos országba.



Madrid hétfőn felajánlotta, hogy fogadja az Aquariust, miután Málta és Olaszország is megtagadta, hogy partra szálljanak területükön.



A civil szervezet mentőhajója múlt szombaton mentett ki több száz migránst a vízből; 629 potenciális menedékkérővel Olaszország felé indult útnak, de Matteo Salvini jobboldali olasz belügyminiszter megtiltotta, hogy a hajó kikössön az országban, és azt mondta, hogy az Afrikához közelebb eső Máltára kell mennie. Ezt azonban Valletta is elutasította, arra hivatkozva, hogy a szombati mentőakció az olasz hatóságok koordinációjával zajlott.



A hajó fedélzetén több kisgyerek, várandós nő és több mint száz olyan kiskorú is van, akik kísérő nélkül indultak útnak.