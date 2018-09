Olaszország leállítja a migránsok megkülönböztetés nélküli befogadását

Olaszország nem hajlandó többet a migránsok megkülönböztetés nélküli befogadására - mondta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szerdán a Diciotti hajóról tartott parlamenti beszámolójában.



Giuseppe Conte kijelentette, Olaszország a migránsok különbségtétel nélküli befogadásával akaratlanul is az embercsempészeket segítette. Hozzátette azt is, hogy Olaszország eddig az Európai Unió helyett vállalt felelősséget, mostantól viszont elvárja, hogy a migráció terhével szemben az unió tagállamai közötti szolidaritás lépjen életbe.



Európa nem lehet büszke arra, ami a Diciottival történt - hangsúlyozta az olasz kormány vezetője az olasz képviselőházban és szenátusban tartott beszámolójában.



Az olasz parti őrség hajója augusztus 15-én máltai vizeken 177 bevándorlót vett fedélzetére. Málta megtagadta a migránscsoport befogadását, de a római kormány sem engedélyezte a kikötést: a Diciotti napokig Lampedusa szigeténél vesztegelt a tengeren, majd augusztus 20-án beúszhatott a szicíliai Catania kikötőjébe. Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a Liga kormánypárt vezetője viszont megtiltotta, hogy a migránsok leszálljanak a hajóról. Az olasz kormány feltételként szabta, hogy az EU ossza szét a migránsokat a tagállamok között. Az EU nem lépett, végül augusztus 26. éjszaka a migránsok elhagyták a hajót: száz főt az olasz püspöki kar (Cei), húszat-húszat Albánia és Írország vállalt.



Giuseppe Conte kifejtette, ha az olasz parti őrség nem avatkozott volna be, sokan a tengerbe vesztek volna.



Az olasz belügyminisztérium adatai szerint a Diciottival érkezett migránsok egyharmada már eltűnt Olaszországból. Az olasz püspöki kar által befogadott migránsokat a Rómához közeli Rocca di Papa egyik egyházi szálláshelyére szállították, de innen sokan már az első nap távoztak. Mintegy ötven fő egy olasz nem kormányzati szervezet bérelte busszal az olasz-francia határ felé indult el. Többek távoztak a szicíliai Messina regisztrációs központjából (hot spot) is. Matteo Salvini ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy miközben az olasz ügyészség őt a migránsok túszul ejtésével vádolja, a migránsok már ellenőrzés nélkül mozognak Európában.



A Matteo Salvini és a vele szemben fellépő ügyészségek kérdésében szerdán megszólalt Sergio Mattarella olasz államfő is, kijelentve, hogy senki sem helyezkedhet a törvények fölé, még a köztisztséget betöltők sem.