Olaszország első fekete szenátora: meg kell állítani az illegális bevándorlást

Mindenkit vendégül kell látni, aki a konfliktusok és háború elől menekül. De mindenki, aki más okból indul útnak otthonról, és megy más országba, azokat meg kell állítani. Nem szabadna, hogy a bevándorlás több ezer emberéletet követeljen a tengeren, és az sem kellene, hogy a fogadó országoknak plusz kiadást jelentsen az, hogy befogadják az érkezőket - mondta.



Hangsúlyozni szeretném, hogy a Liga nem a bevándorlás ellen van. A migrációt senki sem tudja megállítani, az az emberi DNS-ben van. Az illegális bevándorlást viszont nem pártoljuk"

A bevándorlásellenes párt a vasárnapi olasz választásokon eddigi legjobb eredményét érte el.A voksok alapján a 31 éves Luigi Di Maio vezette M5S lesz a legnagyobb önálló párt a maga 32-33 százaléknyi szavazatával, ám ereje elmarad majd az együttesen közel 37 százalékhoz jutó jobboldali konzervatív pártszövetségétől. Utóbbi tömbön belül a részeredmények alapján a Matteo Salvini vezette Északi Liga lehet a domináns erő, miután mintegy 17,5 százaléknyi szavazatot kapott a 81 éves Silvio Berlusconi volt kormányfő által vezetett Hajrá Olaszország (FI) mintegy 14 százaléka mellett. A pártok hamarosan elkezdik a koalíciós tárgyalásokat, hogy kormányt alakíthassanak.A 62 éves nigériai férfit a közel 6 ezer ember lakta, lombardiai Spiranoban választották szenátorrá."Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek Olaszország első fekete szenátora" - közölte a The Guardian -nel Iwobi. 888.hu cikke szerint a nigériai férfi jelenleg üzletemberként dolgozik, egy IT cége van. Még az 1970-es években érkezett Olaszországba Perugiába. Később Spiranóba költözött. Ott ismerkedett meg olasz feleségével és az Északi Ligával, aminek már 1995-től a tanácsadója.Diákvízummal jöttem Olaszországba. Negyven évvel ezelőtt, amikor idejöttem, még szükség volt rá. A pártom most azért harcol, hogy visszaállítsa a legális bevándorlást - mesélte.A katolikus Iwobi egyetért azzal, hogy az embereknek legálisan kell Olaszországba érkeznie, ahogy annak idején ő is tette. Elmondta, hogy az Északi Ligának nincs problémája a legális migrációval, de az illegálissal minél hamarabb le szeretne számolni.Iwobi már 2015 óta a párt bevándorlásért és biztonságért felelős bizottságának a vezetője.Az Északi Liga céljai közé tartozik, hogy minél több olyan migránst toloncoljanak ki, akik illegálisan tartózkodnak az országban, valamint azokat is, akik dokumentumok nélkül, önkéntes mentőhajókon érkeztek. Továbbá, olyan egész Európára kiterjedő gazdasági segélyprogramot akarnak kidolgozni azokkal az országokkal, ahonnan a legtöbb migráns jön, amely segítene megállítani a tömeges migrációt.Iwobi azokra a migránsokra fog koncentrálni, akik az elmúlt négy évben kötöttek ki az olasz partoknál. Ez közel 600 ezer embert jelent. A legtöbb menekültkérelmet nigériaiak adták be.- folytatta.Iwobi nyugalomra intett minden olyan embert, aki rasszistának, xenofóbnak vagy fasisztának bélyegezte a pártot.A mi politikánk célja, hogy rendet teremtsen és békét hozzon a nemzet számára - jegyezte meg.Olaszországnak volt már színes bőrű minisztere. A Kongói Demokratikus Köztársaságból származó Cécile Kyenge 2013 áprilisa és 2014 januárja között vezette a integrációs ügyi tárcát.