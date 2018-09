Olasz miniszter: maga alatt vágja a fát az EU, ha nem veszi figyelembe az emberek követeléseit

Arra figyelmeztette az olasz kormány infrastruktúráért és közlekedésért felelős minisztere az Európai Uniót, hogy maga alatt vágja a fát, ha nem veszi figyelembe az emberek követeléseit. Danilo Toninelli írásban adott interjút a dpa-nak, amely szombaton publikálta a cikket.



Az Európai Unió egy bürokratikus és pénzügyi elefántcsonttorony, amely ha nem tud úrrá lenni önzésén, nagy bajba kerül - írta a miniszter.



A 44 éves politikus, aki az olasz parti őrséget és a migránsok tengeri mentését is felügyeli, leszögezte, hogy a bevándorlási válságot európai szinten kell megoldani.



"Az olaszok azért dühösek az Európai Unióra, mert úgy tűnik, képtelen megérteni, saját sorsa függ a megoldástól" - írta a miniszter.



Danilo Toninelli az interjúban nagyon jónak minősítette az olasz kormány első száz napban végzett munkáját, mert a kabinet visszavonta a munkaadóknak kedvező munkaügyi reformot, elfogadott egy korrupcióellenes törvényt, valamint kiderítette az autópálya-fenntartó magáncégek "titkait".



Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes pénteken jelentette be, hogy a kormány az autópálya-üzemeltetés mellett felülvizsgálja a televíziós, a távközlési és a vízgazdálkodási koncessziókat is.