Olasz kormányalakítás - Újabb kormányalakítási egyeztetéssorozatot tart az államfő

Újabb egyeztetést folytat csütörtökön és pénteken a parlamenti pártokkal Sergio Mattarella olasz államfő a kormányalakítás érdekében, miközben közeledést mutat egymáshoz a választásokon győztes jobbközép koalíciót vezető Liga és az Öt Csillag Mozgalom.



Sergio Mattarella a második tárgyalási kört tartja a pártok küldöttségeivel. Csütörtökön egymás után fogadja a politikai erőket a legkisebb Dél-tiroli Néppárttól (Svp) a március 4-i választásokon legtöbb szavazatot kapott Öt Csillag Mozgalomig (M5S). Pénteken Giorgio Napolitano volt államfővel, valamint a képviselőház és a szenátus elnökével zárja a találkozókat.



Sergio Mattarella április 4-én és 5-én is kétnapos kormányalakítási egyeztetést tartott, amely eredménytelenül zárult le, vagyis egyetlen egy párt vagy koalíció sem bizonyult képesnek parlamenti többséget felmutatni. A választásokon legtöbb szavazatot szerzett jobbközép koalíció nevében Matteo Salvini, a Liga vezetője egy hete kijelentette, hogy kormányalakítás csakis az M5S-szel lehetséges. Luigi Di Maio, a legtöbb szavazatot kapott párt M5S miniszterelnök-jelöltje hangoztatta, hogy a Ligával és a balközép Demokrata Párttal (PD) is kész kormányszövetséget alkotni. Kizárta azonban, hogy pártja a jobbközép koalícióhoz tartozó Silvio Berlusconival kormányozzon.



Az előző kormányalakítási fordulóhoz képest újdonságot jelent, hogy a jobbközép koalíció pártjai - Matteo Salvini, a Liga, Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI), Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) vezetője - most közös delegációban mennek Sergio Mattarellához.



Matteo Salvini a közösségi oldalán hírül adta, hogy telefonos kapcsolatban áll Luigi Di Maióval. A két párt közötti közeledést mutatja, hogy kedden a Liga és az M5S felosztotta egymás között a felsőház és az alsóház rendkívüli költségvetési bizottságának két elnöki helyét, kizárva ebből a FI-t és a PD-t is.



Elemzők szerint Sergio Mattarella minél gyorsabb kormányalakításra törekszik, és a második konzultációs kör után miniszterelnök-jelöltet nevezhet meg, hogy megnézze, az adott személy mekkora többséget mondhat magának. Sergio Mattarella a pártokkal ellentétben nem akarja megvárni a nyár eleji olaszországi időközi helyhatósági választások eredményeit a szíriai helyzet miatt sem. Egy esetleges szíriai beavatkozás esetén ugyanis Itália támaszpontjairól indulhatnak a szövetséges erők műveletei, ezért minél előbb kormányra van szükség Rómában.