Olasz kormányalakítás - Az orosz elnök és az osztrák kancellár az elsők között gratulált Conténak

Röviddel az új olasz kormány kinevezése után Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken gratulált Giuseppe Conte új olasz miniszterelnöknek, állást foglalva az együttműködés erősítése mellett. Sebastian Kurz osztrák kancellár reményét fejezte ki, hogy Olaszország új kormánya Európa-barát politikát folytat.



Táviratában Vlagyimir Putyin reményét fejezte ki, hogy az új római kormány "több területen, így a fontos regionális és nemzetközi problémák megoldásában is hozzájárul az olasz-orosz konstruktív együttműködés fejlesztéséhez" - közölte az elnöki hivatal.



Sebastian Kurz néppárti osztrák kormányfő nyilatkozatában kijelentette: reméli, hogy jó együttműködést sikerül kialakítani az új olasz kormánnyal. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Olaszország új kormányát tettei alapján kell megítélni. Reményét fejezte ki, hogy az új olasz kormány Európa-barát politikát folytat majd, külön kiemelve a megbízhatóságot, különös tekintettel az euróövezet működésének tiszteletben tartására.



Utalt arra is, hogy Ausztriának különös felelőssége van az észak-olaszországi Dél-Tirol autonóm régió védelmében. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt az illegális bevándorlás elleni harcot emelte ki, emlékeztetve arra is, hogy ez a júliusban kezdődő osztrák uniós elnökség egyik elsődleges célkitűzése lesz.



Giuseppe Conte, aki pénteken tette le a hivatali esküt, az euroszkeptikus Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a jobboldali Liga közös kormányát vezeti. Az Európai Unióban először került kormányra két olyan populista erő, amely nyíltan bírálja az Európai Unió politikáját.