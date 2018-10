Október 23. - Salvini: a magyar nemzeti ünnep a múltról emlékezik meg, de a jövőről is szól

Matteo Salvini kijelentette, számára megtiszteltetés a magyar nemzeti ünnepen való részvétel, mivel október 23. a nemzeti büszkeség, a magyar és az olasz nép, a két ország és a két kormány közti barátság, és nem utolsósorban az európai szabadság jelképe. "A magyar nemzeti ünnep a múltról emlékezik meg, de a jövőről is szól" - hangsúlyozta.



Hozzátette, gazdaságilag, erkölcsökben, kultúrában és történelemben a magyar és az olasz nép mindig is közel állt egymáshoz. "A mostani olasz és magyar kormánynak is közösek a céljai és az elkötelezettsége egy olyan Európai Unióval szemben, amely gyakran eltapossa a népek, nemzeti parlamentek és kormányok kéréseit. Ennek az EU-nak Róma és Budapest kormánya is kész választ adni" - mondta Matteo Salvini.



Emlékeztetett, hogy augusztusban Milánóban erről egyeztetett az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott kétoldalú találkozón. Matteo Salvini kijelentette, olyan Európát akar gyermekei számára, amely szabad, tiszteletben tartja a népeket és az állampolgárokat. "Olyan Európát akarok, amely kevésbé hagyja magát befolyásolni a pénzügyi hatalmak, a multinacionális vállalatok, a bürokraták, a Soroshoz hasonló spekulánsok részéről. Ehelyett az egyes országok akaratát tartja szem előtt" - mondta. Hozzáfűzte: "Olaszországban és Magyarországon alig várjuk, hogy Európa megváltozzon, hogy jobban élhessünk Európában." Arra a kérdésre, hogy miért Orbán Viktort tartja politikai szövetségesének, Matteo Salvini úgy válaszolt, hogy számos témában már akkor is egyetértettek, amikor még nem ismerték egymást és nem voltak kormánypozícióban.



"Strasbourgban és Brüsszelben is hasonló csatákat vívtunk meg. Mindketten a munkahelyteremtést, az embereket, a családot, az élethez és egészséghez való jogot helyezzük politikánk központjába. Mindketten országunknak követeljük azt a jogot, hogy ellenőrizhesse saját gazdaságát és ezzel a jövőjét" - jegyezte meg. "Nagyon örülök, hogy egy új Európa kezd körvonalazódni, teljesen más mint Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron és Angela Merkel Európája, mivel az általuk képviselt Európa szerintem nem tud megoldást adni a problémáinkra" - szögezte le Matteo Salvini. Az október 23-i nemzeti ünnepen Rómában tartott magyar fogadáson számos olasz politikus vett részt, köztük Giorgia Meloni, a jobbközép koalícióhoz tartozó Olasz Testvérek (FdI) elnöke is.