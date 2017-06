Nyilvánosan ettek, egy hónapra mind a négyen börtönbe kell, hogy vonuljanak

Az ítéletet akkor mondták ki, amikor több civil szervezet felszólította a hatóságokat, "tartsák tiszteletben a vallásszabadság szavatolására vonatkozó alkotmányos kötelezettségüket". Június 11-re a közösségi portálokon tüntetést szerveznek a böjtöt be nem tartók védelmére és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartását követelve.



Tunéziában egyetlen törvény sem tiltja, hogy nyilvánosan étkezzenek a ramadán alatt, de a kérdés minden évben felmerül. A tunéziai alkotmány garantálja a hit- és a vallásszabadságot", de azt is előírja, hogy az állam "a vallás őre".



A négy férfi egy közparkban ült le enni és dohányozni, ami provokációnak számít a ramadán idején. Ezért a binzerti járási ügyészség egyhavi börtönre ítélte őket - közölte Sukri Lahmar ügyészségi szóvivő. Az ítélet nem jogerős.



A főügyész, Mondzsi Bularesz elmondta, hogy a négy férfi tettével kiváltotta a helyi lakosok haragját, ezért - mint mondta - a rendvédelmi szerveknek is be kellett avatkozniuk.



Tunéziában a bárok és éttermek nagy része zárva tart a ramadán alatt. Azok, amelyek mégis nyitva tartanak, igen diszkréten teszik, újságpapírral borítják az ablakokat, hogy a vendégeket ne lássák kívülről.



Az elmúlt napokban nagy vitát váltott ki, amikor a médiában gyakran szereplő egyik hitszónok sorra járta a nyitva tartó éttermeket, hogy lefilmezze és megszégyenítse a vendégeket.



2015-ben négy rendőrt menesztettek állásából "hivatali hatáskörrel való visszaélés" címén, amiért a böjt vége előtt nyitva tartó bárokban intézkedtek.