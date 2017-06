Nincs előrelépés a menekültek elosztásában

Nincs előrelépés a menekültek tagállamok közötti elosztásának ügyében, de az európai uniós külső határok védelmével kapcsolatban "nagyon nagy az egyetértés" - mondta Angela Merkel német kancellár az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek pénteken véget ért kétnapos brüsszeli tanácskozása után Emmanuel Macron francia államfővel közösen tartott tájékoztatóján.



Elmondta, hogy a menekültek elosztásáról tovább kell beszélni, mert fontos kérdés és érinti a tagállamok közötti szolidaritás ügyét. Azonban a csúcstalálkozón nem fordítottak sok időt erre, mert világos volt, hogy nem lehet előrelépni.



Akövetkező soros uniós elnök, Észtország és a többi balti állam példája azt mutatja, hogy kelet-európai országokban is van hajlandóság a szolidaritásra.



Jó lenne, ha valamennyi tagállamot ez a hozzáállás jellemezné, de ez eltart még egy darabig - mondta.



Jelezte, hogy továbbra is napirenden kell tartani az ügyet. "Nem fogom abbahagyni, továbbra is beszélni fogok erről" - húzta alá Angela Merkel.