Netajahu: Teljes tűzszünetet követelünk a Hamásztól

"Követelésünk egyértelmű - kevesebbel nem érjük be" - jelentette ki a kormányfő a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint. Szavaival arra utalt, hogy a palesztinok a csütörtök éjszakai fegyverszünet ellenére pénteken folytatták a szokásos zavargásokat a határ mentén, és az utóbbi napokban is számos gyújtogató eszközt indítottak útnak Izrael felé az övezetből. "Célunk az ország déli részén élők számára a béke és a nyugalom teljes helyreállítása, amit teljes egészében el is fogunk érni"- tette hozzá.



Miri Regev kulturális miniszter szerint Izraelnek újra kell kezdenie a Hamász vezetői ellen a célzott kivégzések politikáját, de ebben a kérdésben még nem született meg a miniszterelnöki döntés. Szombat este a Gázai övezet szomszédságában élő izraeli településekről mintegy százan Tel-Avivban tüntettek a határ menti összecsapások, a Hamász rakétái és a folyamatos ellenséges gyújtogatások ellen tiltakozva. "Izraelt felgyújtják - biztonságot követelünk"- hangzott az egyik tel-avivi főutat testükkel eltorlaszolók jelszava. Képviselőik szerint azért vonultak a város központjába, hogy meghallják szavukat. Szerintük a kormány tehetetlen a földjeik és falvaik mellett demonstráló és gyújtogató gázaikkal szemben.



A kormányülést követően Netanjahu koalíciós partnereivel egyeztetett, majd ultimátumot intézett a vallásos pártokhoz: ha két héten belül nem sikerül megegyezni velük a katonai sorozásról szóló új törvénykezésről, akkor kiírja az előrehozott választások időpontját. A védelmi minisztérium két hónappal ezelőtt terjesztette be az ultraortodoxok sorozását szabályozó új törvénytervezetet, amit az ultraortodox pártok elutasítottak. Avigdor Liberman védelmi miniszter, valamint a vele szemben álló vallásos pártok vezetői is kijelentették, hogy ebben a kérdésben elutasítanak minden további kompromisszumot.



A legfelsőbb bíróság decemberig, három hónapos hosszabbítást adott a kormánynak a kérdés rendezésére, de az érintett felek hajthatatlansága miatt ennek kicsi a valószínűsége. A helyi politikai elemzők szerint várhatóan 2019 első negyedévében rendezik meg Izraelben az előrehozott választásokat.