Nemzetközi jogász: támogató szerepe lehetne az új ENSZ-hivatalnak

A nemzetközi jogász felidézte: az ENSZ eddig is foglalkozott a terrorizmus elleni küzdelemmel, több nemzetközi szerződés született, amelyek a különböző területeken (például a légiközlekedésben) segítik a tagállamokat. Ugyanakkor, bár India 1996-ban javasolta, hogy készüljön egy átfogó terrorizmus elleni egyezmény, a tagállamoknak mostanáig sem sikerült megállapodniuk még a szövegezésben sem, még a terrorizmus fogalmában sem tudnak megállapodni - jegyezte meg.



Az elmúlt években viszont a nemzetközi terrorizmus jelentősen megváltozott, a közösségi médiát (és általában a médiát) hatékonyabban használják a terrorszervezetek, egyre inkább határokon átívelő a terrorizmus, államterületeket is meghódít - fejtette ki a szakértő, hozzátéve: ezért próbálnak meg új utakat, megoldásokat találni az ENSZ tagállamai.



Tóth Norbert kiemelte: az új hivatal a tagállamok szuverenitását egyáltalán nem érintené, kizárólag "jószolgálati, baráti" segítséget nyújtana a tagállamoknak a terrorizmus elleni küzdelmükben, például tudományos kutatással, technikai segítségnyújtással. Mindemellett a szakértő kitért arra is, hogy jelenleg az ENSZ éves szinten kevés pénzt áldoz a terrorizmus elleni küzdelemre. Így Tóth Norbert szerint az ENSZ főtitkára vélhetően azt is szeretné, ha a tagállamok hajlandóak lennének több pénzt áldozni erre a célra.



António Guterres ENSZ-főtitkár a szervezet múlt szerdai közgyűlése előtt tett javaslatot egy terrorizmusellenes ENSZ-hivatal felállítására. Az új hivatalt, akárcsak az ENSZ békefenntartó, segélyezési és fejlesztési tevékenységét, az egyik főtitkár-helyettes felügyelné. A hivatal feladata az lenne, hogy előmozdítsa az ENSZ terrorizmusellenes stratégiáját, együttműködjön a világszervezet főtitkárságával és segítse a világ országait terrorizmusellenes képességeik fejlesztésében.