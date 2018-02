Nemsemlegesre változtatták Kanada himnuszát

A törvény értelmében az O Canada (Ó, Kanada) című himnusz második sora változik meg: ezentúl "Az igaz hazaszeretet minden fiad számára parancs" helyett "Az igaz hazaszeretet mindannyiunk számára parancs" szöveg szerepel benne.



Az O Canadát Robert Stanley Weir írta, és 1980-ban lett az ország hivatalos himnusza. Előtte a brit korona God Save the Queen himnuszát énekelték Kanadában.



Az elmúlt évtizedekben azonban már tucatnyi törvényjavaslatot nyújtottak be a képviselőházban, hogy az O Canada nemre utaló "fiad" szavát kicseréljék, mert azt sokan diszkriminatívnak érezték. Legutóbb 2016-ban került a törvényhozás elé a törvényjavaslat, most a képviselőház után ezt fogadta el a szenátus is.



A törvényjavaslatot Mauril Belanger liberális képviselő nyújtotta be, aki halálos betegsége miatt már nem érhette meg a törvény végleges elfogadását.



A törvényt még az ország főkormányzójának is el kell fogadnia ahhoz, hogy érvénybe léphessen.