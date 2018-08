Németországban talált az Iszlám Állam fogságából megszökött lányra fogvatartója

Évekkel azután, hogy megszökött az Iszlám Állam fogságából, váratlanul Németországban futott össze egykori fogvatartójával egy tizenéves jazidi lány, írja a Newsweek cikke alapján az Index A lap úgy tudja, hogy 100 dollárnak megfelelő összeget fizetett a lányért az Iszlám Állam egyik katonája, aki aztán rabszolgaként tartotta közel tíz hónapon át. A fogságból - több sorstársval együtt - úgy tudott megszökni, hogy karcolásokat ejtettek magukon, amiről azt mondták, hogy azok a fogságban keletkezett bőrbetegségétől vannak. Miután a dzsihadista orvoshoz vitte őket, a felírt gyógyszereket annak ételébe keverték, ami úgy kiütötte az Iszlám Állam harcosát, hogy a rabszolgaként tartott lányok meg tudtak szökni előle.Ashwaq Ta’lo ezután Németországba került, Stuttgartban próbált új életet kezdeni. Egy napon azonban váratlanul összetalálkozott fogvatartójával, aki közölte vele: tudja, hol és kikkel lakik, illetve azt is, hogy mit csinál Németországban.A lány a rendőrség segítségét kérte, de ők azt közölték, hogy nem tehetnek semmit, mivel a férfi is is menedékkérő, ráadásul Németországban nem követett el bűncselekményt. A lány emiatt inkább úgy döntött, hogy inkább visszatér a hazájába, Kurdisztánba, ahol az apja is él.