Németországban is tarolt az erős szél

Az óránkénti 100-110 kilométeres sebességű széllökésekkel érkezett vihar kicsavart fákat, megrongált villamos felsővezetékeket és épületek tetőszerkezetét. A legnagyobb fennakadásokat Hamburgban okozta, ahol vihardagály is keletkezett, az erős északnyugati szél a tenger vizét az Elba folyó torkolatába terelte, így a kikötő és a belváros alacsonyabban fekvő folyóparti térségégének egyes részei néhány órára víz alá kerültek.



A vágányokra dőlt fák és a megrongálódott vezetékek miatt csaknem teljesen megbénult a vasúti közlekedés Hamburgban. Nem közlekednek egyebek között a várost Berlinnel, Kiellel és Hannoverrel összekötő járatok, és mások mellett Braunschweig, Göttingen és Wolfsburg is elérhetetlen vonattal.



Hamburgban és Berlinben alig néhány óra alatt több száz helyszínre riasztották a tűzoltókat az utakra, épületekre, kertekre, parkokra dőlt fák, megrongálódott tetők és összedőlt állványzatok miatt. Hamburgban vasárnap délig 500-nál is több, Berlinben bő 200 bevetésük volt a tűzoltóknak. Berlinben a városi gyorsvasút (S-Bahn) és a metró hálózatában is akadozik a közlekedés.



A német főváros vezetése figyelmeztetést adott ki, amely szerint el kell kerülni a parkokat és az erdős területeket, mert a kicsavarodó fák és leszakadó ágak életveszélyt okozhatnak. Délig egy személyi sérülésről számoltak be a hatóságok, Berlin Schöneberg nevű kerületében összedőlt egy lakóház felújítási munkáihoz használt homlokzati állványzat, a balesetben súlyosan megsérült egy járókelő.



Idén ez a harmadik nagyobb őszi vihar Németország északi és középső részén. A legnagyobb károkat a Xavier okozta, amely október elején söpört végig a régióban, és hét halálos áldozatot követelt. A Herwart várhatóan kisebb pusztítást végez majd, főleg azért, mert a legtöbb levél már lehullt a fákról, így a szél kisebb felületbe tud belekapaszkodni.



Az országos meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a vihar vasárnap éjszaka hagyja el Németország területét.