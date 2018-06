Németország és Franciaország támogatja az EU-n kívüli menedékjogi központok felállítását

Németország és Franciaország támogatja, hogy az Európai Unión kívül állítsanak fel központokat a közösség területére szóló menedékjogi kérelmek elbírálására - jelentette be Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök kedden a Berlin melletti Mesebergben.



A német-francia kormánykonzultáció alkalmából a német kormány vendégházában, a Meseberg kastélyban folytatott tárgyalásuk után tartott tájékoztatón kérdésre válaszolva Angela Merkel és Emmanuel Macron is üdvözölte az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk által ismertetett javaslatot az EU határain kívül felállítandó központokról.



Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy az EU-nak egységesen kell fellépnie az illegális migráció ellen, és egyszerre kell "pragmatikusnak, hatékonynak és humánusnak" lennie.



Nem szabad csak az emberiesség felől közelíteni, hanem a probléma valamennyi oldalát figyelembe kell venni, ezért az utóbbi hónapok munkáját folytatva még inkább intenzívebbé kell tenni az együttműködést az EU felé igyekvő menedékkérők származási országaival és a tranzitországokkal - mondta a francia államfő.



Kiemelte, hogy a menedékkérők között nagyon sokan gazdasági okokból hagyták el a hazájukat, így nincs esélyük a menedékjog megszerzésére az EU-ban. Ezért minden kezdeményezés üdvözlendő, amelynek révén az ENSZ felügyelete mellett lehet segíteni ezeknek az embereknek.



Angela Merkel megjegyezte, hogy a javaslatot tartalmazó - az európai sajtóban kedden ismertett - dokumentumot, az EU június végi csúcstalálkozójára készített zárónyilatkozat tervezetét még meg sem vitatták az EU-hoz delegált tagállami nagykövetek. Azonban már most ki lehet jelenteni, hogy a kezdeményezés "fontos".



Ugyanis az illegális migráció visszaszorításáért mindenképpen ki kell dolgozni megoldásokat, hogy az EU a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködve segítsen azoknak a menekülteknek, akik esélytelenül próbálnak menedékjogot szerezni az EU-ban.



A német kancellár aláhúzta: meg kell akadályozni, hogy bűnöző embercsempészek döntsenek arról, ki érheti el az EU-t, viszont az illegális migráció visszaszorítása mellett lehetőséget kell biztosítani a legális migrációra, például az oktatás és a szakmai képzés területén.



A francia elnök a menedékkérők visszautasítása körüli német belpolitikai vitákkal kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta: Franciaország hajlandó kétoldalú megállapodást kötni Németországgal mindazon menedékkérők visszafogadásáról, akiket Franciaországban regisztráltak, de továbbutaznak Németországba.



A két ország kölcsönösen biztosítja egymást, hogy a lehető leggyorsabban visszajuttatják a területükre lépő, de az EU-ban máshol már nyilvántartásba vett menedékkérőket abba az országba, amelyben megtörtént a regisztráció, vagyis ahol le kell folytatni a menedékjogi eljárást - ismertette a tervezett kétoldalú megállapodás tartalmát Emmanuel Macron.



A mesebergi találkozón véglegesítették a június végi EU-csúcsra készített közös, német-francia javaslatokat. A Mesebergi Nyilatkozat címmel elfogadott dokumentumban sürgették egy "átfogó migrációs napirend" kidolgozását, amely három pilléren nyugszik.



Az első a származási-, és tranzitországokkal folytatott együttműködés az illegális migráció megfékezése és az elutasított menedékkérők hazajuttatása céljából, a második az EU-s külső határ védelmének megerősítése a Frontex uniós határ-, és partvédelmi ügynökség személyzetének nagymértékű növelésével és hatáskörének jelentős bővítésével, a harmadik pedig egy közös európai menekültügyi rendszer, amely "biztosítja a méltányos kompromisszumot a felelősség és a szolidaritás között".



Távlati célként Németország és Franciaország javasolja, hogy a Frontex alapjára építsenek fel egy "valódi európai határvédelmi rendőrséget", és alakítsanak ki egy európai menekültügyi hivatalt, amely harmonizálja a tagállamok menedékjogi gyakorlatát és illetékes a menedékjogi eljárások lefolytatására a külső határon.